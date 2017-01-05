U14’ler gol yağdırdı: 7-0

Futbolda altyapı takımları bu hafta Sancaktepe Bld. ile karşılaştı. Sarı-lacivertli kulübün U14 takımı, Gelişim Ligi 18. haftasında rakibini deplasmanda Hasan (2), Ömer (2), Volkan, Gürol ve Berk'in golleriyle 7-0 mağlup ederken, U15 Takımı ise 1-0 yenildi.