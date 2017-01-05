 U14’ler gol yağdırdı: 7-0 – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    U14’ler gol yağdırdı: 7-0

    U14’ler gol yağdırdı: 7-0
    Futbolda altyapı takımları bu hafta Sancaktepe Bld. ile karşılaştı. Sarı-lacivertli kulübün U14 takımı, Gelişim Ligi 18. haftasında rakibini deplasmanda Hasan (2), Ömer (2), Volkan, Gürol ve Berk'in golleriyle 7-0 mağlup ederken, U15 Takımı ise 1-0 yenildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:18
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