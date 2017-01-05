 Sprint mesafesi 2 katını aştı – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Sprint mesafesi 2 katını aştı

    Sprint mesafesi 2 katını aştı
    'de geçtiğimiz sezona göre oyuncuların sprint mesafelerindeki artış oldukça dikkat çekti. Geçen sezonki Vitor Pereira döneminde maç içinde ortalama 3200 metre kat eden sarı-lacivertli takım, bu sene aynı dönem içinde 6800 metreye kadar çıktı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:09
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