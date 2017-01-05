 Son tarih pazartesi – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Son tarih pazartesi

    Son tarih pazartesi

    Transferlerin kampa yetişmesi için yönetime baskı yapan Advocaat, gelecek çarşamba oynanacak Partizani maçında yenileri görmek istiyorç

    F.Bahçe'de transfer hamleleri 4 isim üzerinden yürütülüyor. Başkan 'ın başı çektiği komitede görüşmeleri Hasan Çetinkaya ve Ali Yıldırım yapıyor. Advocaat ise gün gün yönetimle görüşerek temas kurulan isimler hakkında bilgi alıyor. Ayrıca, Çetinkaya'yı düzenli arayarak baskı kurmaya çalışıyor. Yeni oyuncuların yarın başlayacak kampa kadar yetişmesini şart koşan Advocaat, en geç tarih olarak pazartesiyi veriyor. Böylece ayın 11'inde oynanacak Partizani hazırlık maçında yenileri görmek istiyor.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:02
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