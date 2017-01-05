 Rambo Antep’te – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Rambo Antep’te

    Rambo Antep’te
    F.Bahçe'nin genç orta saha oyuncusu Ramazan Civelek, TFF 1. Lig ekibi BB Gaziantep'e transfer oldu. Sezonun sonuna kadar bu takımda kiralık oynayacak olan 20 yaşındaki futbolcu, ligin ilk yarısında Ziraat Türkiye Kupası'nda 3 maçta forma giydi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:11
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