 Persie umut verici – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Persie umut verici

    Persie umut verici
    Hollanda basını, bu sezonki performansı yükselişe geçen 'ye övgüler dizdi. Voetbal International sitesi yazarı Taco Van Den Velde, tecrübeli santrforun sezonun ilk yarısındaki futbolunun tahmin edilenin üzerinde olduğunu yazdı. Persie'nin bu şekilde devam etmesi halinde gelecek yıl Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası için Hollanda Milli Takımı'nın umutlarını artırdığını savundu.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:15
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