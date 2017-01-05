 Krasnodar’da 2. önemli kayıp – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Krasnodar’da 2. önemli kayıp

    Krasnodar’da 2. önemli kayıp
    'nin Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Krasnodar bir önemli oyuncusunu daha kaybetti. Daha önce orta sahasındaki yıldızı Odil Ahmedov'u Shanghai SIPG'ye kaptıran Krasnodar'ın aynı bölgeden bir kaybı daha oldu. 19 yaşındaki Kouassi Eboue, Celtic'e imza atmak için dün İskoçya'ya uçtu. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:06
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