 Karavayev İstanbul'da – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Karavayev İstanbul'da

    Karavayev İstanbul'da

    Sarı-lacivertliler bonservisi Shakhtar Donetsk'te bulunan 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu bugün sağlık kontrolünden geçirecek. Ardından sözleşme imzalanacak yıldız futbolcu takımın Antalya kampına katılacak.

    'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı Olexandr Karavayev, dün gece yarısı İstanbul'a geldi. Tarifeli uçakla Kiev'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Havalimanından alınarak konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, bugün transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek. Karavayev'in, yarın Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor. Bonservisi Shaktar Donetsk'te bulunan ancak Zorya'da kiralık olarak forma giyen genç orta saha oyuncusuyla sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme yapılacak. Karavayev bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

    ÖNEMLİ BİR ADIM
    Sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyecek olan orta sahanın performansına göre kulübü Shakhtar Donetsk ile sezon sonunda tekrar masaya oturulacak. F.Bahçe'nin kendisi için önemli bir adım olduğunu belirten Karavayev forma için savaşacağını söyledi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:27
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