 Kalinic'in cezası belli oldu! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Kalinic'in cezası belli oldu!

    Kalinic'in cezası belli oldu!

    Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Spor Toto Basketbol Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin Sırp oyuncusu 'e 3 maç men cezası verdi.

    TBF'den yapılan açıklamaya göre kurul, ligde Fenerbahçe ile Anadolu Efes arasında oynanan maçta hakemin üzerine yürüyen ve olumsuz ifadeler kullanan 'in 3 maç men ve 5 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

    Spor Toto Basketbol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray Odeabank ise Darüşşafaka Doğuş ile oynanan maçta taraftarlarının kötü tezahüratı gerekçesiyle 10 bin lira para cezası aldı.

    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:03
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