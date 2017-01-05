 İnter’de devam – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    İnter’de devam

    İnter’de devam
    F.Bahçe'nin listesindeki Stevan Jovetic, İnter'de kaldı. İtalyan ekibinde kiralık olarak oynayan oyuncunun devre arasında sözleşmesi bitmişti. İnter, Karadağlı için Manchester City'ye toplam 13.5 milyon euro ödeyecek. 27 yaşındaki oyuncu 2.5 yıllık imza attı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:14
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