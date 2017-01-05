''Hedef Final-Four''

Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının koçu Zeljko Obradovic yarın oynanacak E.Armani maçı öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Euroleague'de sezonun ikinci yarısı başlıyor. Sezon başında koyduğumuz hedef öncelikli olarak final-four'du. Önce buna sonra da kupaya ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.