 ''Hedef Final-Four'' – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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HEPSİ
    05 Ocak 2017, Perşembe
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    ''Hedef Final-Four''

    ''Hedef Final-Four''
    Fenerbahçe Erkek Basketbol takımının koçu Zeljko Obradovic yarın oynanacak E.Armani maçı öncesi konuştu. Deneyimli çalıştırıcı "Euroleague'de sezonun ikinci yarısı başlıyor. Sezon başında koyduğumuz hedef öncelikli olarak final-four'du. Önce buna sonra da kupaya ulaşmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:07
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