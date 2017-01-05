 Filede rakip Hapoel Mate – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Filede rakip Hapoel Mate

    Filede rakip Hapoel Mate
    F.Bahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finallerin ilk maçında bugün İsrail'in Hapoel Mate takımına konuk olacak. Karşılaşma, 18.30'da başlayacak. Maçın rövanşı 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak ve turu geçen takım belli olacak.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:19
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