 Fener'e koşuyor! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Fener'e koşuyor!

    Fener'e koşuyor!

    Sarı-lacivertli kulüp, yıldız futbolcuya karşılık Trabzon’a Aatıf + para verecek. 'nin yarın başlayacak kampına katılması bekleniyor.

    'un orta sahadaki yıldızı Mehmet Ekici'nin Fenerbahçeli olması artık an meselesi. İki kulüp arasındaki ilk görüşmelerde Trabzonspor, Ekici'ye karşılık Fernandao'yu istedi ancak F.Bahçe bu futbolcuyu vermedi. Bunun üzerine Ersun Yanal'ın ikinci tercihi olan Aatıf için görüşüldü ve anlaşma sağlandı.

    Ancak bu defa Aatıf takasa soğuk baktı. Devreye giren Ersun Yanal, takıma büyük katkı sağlayacağına inandığı Aatıf'la bizzat görüştü. Bu görüşme sonrası Aatıf ikna olunca transferde engel kalmadı. Kanarya, Aatıf'ın yanı sıra Trabzon'a bir miktar para verecek. Ekici'nin yarın Fenerbahçe kampına katılacağı öğrenildi.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:50
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