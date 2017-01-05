Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu'nda 29 Aralık'ta oynanan maçta Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u 6-0 yenen sarı-lacivertli futbolcular, bu maçın ardından izine çıkmıştı.Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, (yarın) 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.

ÖNCE GO AHEAD EAGLES ARDINDAN PARTİZAN TIRAN İLE OYNAYACAKLAR

Sarı-Lacivertli takım 6 günlük kamp döneminde 2 de hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler aynı statta 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani Tirane ekibiyle karşı karşıya gelecek.