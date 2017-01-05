Fenerbahçe, Antalya'ya gidecek
Fenerbahçe Futbol Takımı'nda bir haftalık devre arası tatili bitti.
Teknik direktör Dick Advocaat tarafından 1 hafta izin verilen futbolcular, (yarın) 6 Ocak 2017'de İstanbul'da toplanacak. Devre arası kampı için aynı gün Antalya'ya hareket edecek sarı-lacivertliler, ilk antrenmanını da akşam saatlerinde burada gerçekleştirecek.
Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki kamp 12 Ocak Perşembe gününe kadar sürecek.
ÖNCE GO AHEAD EAGLES ARDINDAN PARTİZAN TIRAN İLE OYNAYACAKLAR
Sarı-Lacivertli takım 6 günlük kamp döneminde 2 de hazırlık maçı oynayacak. Fenerbahçe, 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles takımı ile Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda karşılaşacak. Sarı-Lacivertliler aynı statta 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani Tirane ekibiyle karşı karşıya gelecek.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:10
- Şimdi gol zamanı
Toplam 2
Yorum
FB selçuga bak ikili mücadele yok geri ve yana garanti pas vererek kaç para alıyor hayat bunlara güzel :D:D:D
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 29
Yorum
Soner Çiçek Taliska geldiya sorun eto da gelince biter
- Filede rakip Hapoel Mate
Toplam 3
Yorum
halocan başkasına dilediğin başına gelir dikkat et sevdiğine gelir aman ..
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