Fener pazara abone

TFF, Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta müsabaka programını açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, 2. yarının ilk 5 haftasının 4'ünde maçlarını pazar günü oynayacak. İşte sarı-lacivertlilerin maç günleri: