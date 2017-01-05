 Fener Elia ile sollayacak! – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Fener Elia ile sollayacak!

    Fener Elia ile sollayacak!

    Depay işi yatınca, ismi daha önce de gündeme gelen Feyenoord’lu liste başı oldu. Kiralık ya da takas olarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen ’nin bu transferdeki yardımcısı da tanıdık biri: Dirk Kuyt.

    F.Bahçe'de transfer çalışmaları hız kazanırken, ismi daha önce de gündeme gelen Hollandalı futbolcu Eljero Elia, listenin tekrar üst sırasına geldi. Sağ kanattan sonra sol açık mevkiine de transfer yapmak isteyen ve ilk olarak Depay'la ilgilenmesine rağmen sonuca ulaşamayan sarı-lacivertli takım, rotayı Feyenoord'un 29 yaşındaki yıldızına çevirdi.

    WİEL'İ TAKASTA ÖNERECEK
    Ofansif orta saha ve sağ kanatta da görev yapabildiği için rekabeti artırmak adına teknik direktör Advocaat'ın "Kadromda görmek isterim" dediği oyuncu için menajerler aracılığıyla Hollanda ekibi ile kontak kuran yönetimin birkaç gün içinde resmi olarak teklif yapacağı dile getirildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli 3.5 milyon euro civarında olan siyahi kramponu ya satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ya da Gregory Van der Wiel'i takasta önerebileceği gelen haberler arasında.

    KALEYİ İÇTEN FETHEDECEK
    Öte yandan bu transferde kaleyi içten fethetmek isteyen sarı-lacivertlilerin destek istediği isim de eski futbolcusu Dirk Kuyt oldu. Yönetimin, golcü oyuncudan Elia ile görüşmesini istediği bildirilirken, 36 yaşındaki yıldızın da bunu kabul ederek takım ardaşına Fenerbahçe'yi anlattığı bilgisine ulaşıldı.

    HOLLANDA MİLLİ TAKIMI GİBİ
    Elia kiralık olarak kulübe katılırsa teknik direktör Advocaat, Van Persie, Jeremain Lens ve Van der Wiel'den sonra sarı-lacivertlilerin 5.
    Hollandalısı olacak.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:56
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