Fener Elia ile sollayacak!
Depay işi yatınca, ismi daha önce de gündeme gelen Feyenoord’lu Eljero Elia liste başı oldu. Kiralık ya da takas olarak oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe’nin bu transferdeki yardımcısı da tanıdık biri: Dirk Kuyt.
WİEL'İ TAKASTA ÖNERECEK
Ofansif orta saha ve sağ kanatta da görev yapabildiği için rekabeti artırmak adına teknik direktör Advocaat'ın "Kadromda görmek isterim" dediği oyuncu için menajerler aracılığıyla Hollanda ekibi ile kontak kuran yönetimin birkaç gün içinde resmi olarak teklif yapacağı dile getirildi. Fenerbahçe'nin bonservis bedeli 3.5 milyon euro civarında olan siyahi kramponu ya satın alma opsiyonlu kiralamak istediği ya da Gregory Van der Wiel'i takasta önerebileceği gelen haberler arasında.
KALEYİ İÇTEN FETHEDECEK
Öte yandan bu transferde kaleyi içten fethetmek isteyen sarı-lacivertlilerin destek istediği isim de eski futbolcusu Dirk Kuyt oldu. Yönetimin, golcü oyuncudan Elia ile görüşmesini istediği bildirilirken, 36 yaşındaki yıldızın da bunu kabul ederek takım ardaşına Fenerbahçe'yi anlattığı bilgisine ulaşıldı.
HOLLANDA MİLLİ TAKIMI GİBİ
Elia kiralık olarak kulübe katılırsa teknik direktör Advocaat, Van Persie, Jeremain Lens ve Van der Wiel'den sonra sarı-lacivertlilerin 5.
Hollandalısı olacak.
- 05 Ocak 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:56
- Quaresma ücretine 'zam' yaptı
Toplam 24
Yorum
kargo .33 YAŞINDA OLDUĞUNU UNUTMUŞ HER HALDE...GÖNDERİN GİTSİN....TAKIM GENÇLEŞSİN...
- Karavaev İstanbul'da!
Toplam 1
Yorum
KARAEV R MADRİD TEN FENERE TRASFER OLMUŞTUR .HAYIRLI UĞURLU OLSUN.
- "Alnım açık"
Toplam 11
Yorum
Taraftar GS yönetiminin hatası Hamit'in bir sözleşmesi var, alnı açık şu şekilde, Fenerbahçede ki krasic gibi antremanlara çıkıp kontratının son gününe kadar durabilirdi, ve GS daha büyük zarar görebilirdi. Biraz empati yapın arkadaşlar... Adam demiş sakatlıktan döndüm, oynamayada başladım ama demekki hem onun açısından hem de diğer eleştirileri daha fazla kaldıramayarak büyüklüğünü göstermiş ve yönetim ile uzlaşmış
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