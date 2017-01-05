 Bizim çocuklar – Fotomaç – 05 Ocak 2017
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    05 Ocak 2017, Perşembe
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    Bizim çocuklar

    Bizim çocuklar
    F.Bahçe'nin yıldız ismi Moussa Sow, Afrika Uluslar Kupası hazırlıkları için ülkesinin başkenti Dakar'ın yolunu tuttu. 30 yaşındaki forvet, sosyal medya hesabı Instagram'dan Senegal Milli Takımı ile çektiği fotoğrafı paylaşarak "Bizim çocuklarla rota Dakar" notunu yazdı. Senegal turnuvadaki ilk maçını 15 Ocak'ta Tunus ile oynayacak.
    1. 05 Ocak 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 01:10
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