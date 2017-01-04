 Yıldırım sert çıktı – Fotomaç – 04 Ocak 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    04 Ocak 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Yıldırım sert çıktı

    Yıldırım sert çıktı

    Başkan , “, transferi bir maça göre değil, kendi planlamasına göre yapar” diyerek TRT’ye tepki gösterdi.

    Başkanı , TRT Spor kanalında yayınlanan Kamp Günlüğü Programı'nda yapılan bir haber üzerine resmi siteden sert bir açıklama yaptı. Başkan Yıldırım, kendi imzasıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bu akşam TRT Spor kanalında yayınlanan Kamp Günlüğü Programı'nda, Barış Yurduseven isimli muhabir, İstanbul Başakşehir Kulübü Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya, şahsımın takımımızın transferlerini Başakşehir maçına göre yapacağımız şeklinde bir açıklama yaptığımı belirtmiş, Abdullah Avcı da bu ifade üzerinden yorum yapmıştır. Benim herhangi bir mecrada bu yönde bir demecim olmamıştır. Bahse konu ifade yalandır. Söz konusu muhabir, şahsım üzerinden yalan ifadeler kullanmaktadır. Fenerbahçe Spor Kulübü transferlerini herhangi bir maça göre değil, kendi planlaması çerçevesinde yapmaktadır ve öngörülen süre içerisinde transfer çalışmaları sonlandırılacaktır. Dolayısıyla bu tür ifadeler yalandır. TRT gibi bir kurumu, yalan haber yapmamaya davet ediyorum."
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 01:55
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yıldırım sert çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.