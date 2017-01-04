 Versinler 20’yi satalım – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Versinler 20’yi satalım

    Versinler 20’yi satalım

    F.Bahçe’nin, Chelsea’nin listesinde olduğu ileri sürülen Kjaer’i kaybetmeye hiç niyeti yok. Israr edene ise yanıt bir yöneticiden geldi: Getirsinler 20 milyon euro’yu verelim.

    Birkaç gündür Çizme ve Ada basınında Simon Kjaer'le ilgili iddialar ortaya atılıyor. Premier Lig'in lideri Chelsea'nin transfer listesinde Danimarkalı savunma oyuncusunun da olduğu belirtiliyor. Bu transferi Chelsea'nin İtalyan teknik direktörü Antonio Conte'nin ise bizzat istediği ileri sürüldü.

    O BİZİM DEĞERLİMİZ
    Peki iddialar doğruysa, bu transferin gerçekleşebilme ihtimali var mı? Bunu Fenerbahçeli bir yöneticiye sorduk. İşte yanıtı: "Kjaer bizim takımımızın en önemli parçalarından biri. Onu satmak gibi bir niyetimiz olamaz. Ama ısrar eden olursa, koysun cebine 20 milyon euro'yu gelsin görüşelim."
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:07
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