Sow daha ‘fırsatçı’

Fenerbahçe'nin forvetlerinden Van Persie ligde ilk yarıda 6, Sow 7, Fernandao 2 kez fileleri sarstı. RvP maç başına 0.50, Sow 0.58, Fernandao ise 0.40 gol attı. Van Persie'nin pozisyonu gole çevirme oranı yüzde 46.15, Sow'un 58.33, Fernandao'nun ise yüzde 33.33.