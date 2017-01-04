Şener tek tabanca
Van der Wiel'in kadro dışı bırakılmasıyla alternatifsiz kalan Şener, sarı-lacivertli ekipte ilk yarıda en çok yükün bindiği isimlerden. 26 yaşındaki futbolcu, ligde bu sezon oynadığı 11 maçın 10'unda, Avrupa'da görev aldığı 5 maçın tamamında, kupada ise forma giydiği 1 maçta 90 dakika saha kaldı. Kendisine yerli bir yedek aranan Şener, "Allah sakatlık vermezse tüm maçlarda oynamak istiyorum" dedi.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:21
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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