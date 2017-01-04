 Şampiyonluk 77’de! – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Şampiyonluk 77’de!

    Şampiyonluk 77’de!

    ’ın ‘mutlu son’ için ikinci yarıdaki hedefi 46 puan toplayabilmek.

    Tatilini Hollanda'da geçiren ve yönetimi neredeyse her gün arayarak transferler hakkında bilgi alan teknik direktör Advocaat'ın Amsterdam'a gitmeden önce başkan Aziz Yıldırım'la yaptığı toplantının detayları ortaya çıktı. Devreyi 31 puanla bitiren sarı-lacivertlilerin şampiyonluk için alması gereken puan baremini başkan ile paylaşan Hollandalı çalıştırıcının, "İkinci yarıda 44 ile 46 arasında puan toplayabilirsek şampiyon oluruz" dediği bildirildi. Bunun başarılması için yönetimin kendisine tam destek vermesi gerektiğinin altını çizen , özellikle Başakşehir, Bursa ve Karabük maçlarının çok kritik olduğunu aktarırken, başkanın da ellerinden gelen desteği sağlayacakları sözü verdiği kaydedildi.
    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:10
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