''Rekabete hazırım''
Ülkesinin basınına konuşan Ukraynalı, “F.Bahçe büyük hedefleri olan bir kulüp ve ben de her zaman kazanmak isterim. Rekabete de hazırım” dedi.
Fenerbahçe'nin yeni transferi Oleksandr Karavayev, yeni takımı, hedefleri ve özellikle yeni takım arkadaşı Jeremain Lens ile ilgili açıklamalar yaptı. 24 yaşındaki kanat oyuncusu, Ukrayna basınına verdiği röpartajda sarı- lacivertli takıma transferinde görüşmelerin teknik direktör Advocaat ve menajeri arasında geçtiğini bildirdi.
BÖYLE TEKLİF BİR KERE GELİR
Zorya'dan ayrılırken teknik direktör Yuri Vernidub'un kendisine "Seni kaybetmek istemem. Ancak böyle bir teklif belki de bir kere gelir" dediğini aktaran Karavayev, sağ kanatta oynaması durumunda Lens ile gireceği rekabeti de şöyle dile getirdi: "Buna hazırım. Kendisi Dinamo Kiev'de oynarken karşı karşıya gelmiştik. Çok hızlı bir futbolcu. Çılgın bir sürati var; inanılmaz hızlı."
F.BAHÇE KÖKLÜ BİR KULÜP
Karavaye v, 'Zorya formasıyla Kadıköy'de oynamak nasıldı?' sorusunu "Çok güçlü bir destek vardı. Taraftarlar takımlarını gerçekten ileri doğru itiyor ve iyi sonuçlar almalarını sağlıyor" diye yanıtladı. Ukraynalı oyuncu F.Bahçe'deki hedeflerini de açıkladı: "Köklü bir kulüp. Hemen her kulvarda mücadele ediyorlar ve hepsinde hedefleri en üst noktaya çıkmak. Amacım hep kazanmak. F.Bahçe benim için önemli bir adım."
İSTANBUL'DA ASLA KORKMAM
Karavayev, Süper Lig'in Ukrayna Ligi'nden daha zor olduğunu daha önce duyduğunu söyledi. Ayrıca terör saldırılarının kendisini korkutup korkutmadığı ile ilgili de "Ukrayna'da daha kötüleri oldu. İstanbul'da asla korkmam" dedi.
6 AY SONRASI BELİRSİZ
Kanat oyuncusu kontrat konusuna da açıklık getirdi: "Ön anlaşma 6 aylık olacak. Satın alma opsiyonu olmayacak. Ne Türk tarafından bu opsiyonla ilgili bir talep geldi, ne de Shakhtar böyle bir şey istedi. 6 ay bittikten sonra uzatma için konuşulması muhtemel."
BOYKO ÇOK METHETTİ
Taraftarlara ayrı bir parantez açan Karavayev , sarı-lacivertlilerin müthiş desteğinden haberdar olduğunu belirtip "İnsanların neredeyse futbol için yaşamasından çok etkilendim. Türkiye'de daha önce oynayan herkes aynı şeyi söyledi" diye konuştu. Beşiktaş'ın kalecisi Boyko ile de görüştüğünü aktaran Karavayev, "Boyko da aynı şeyden bahsetti. İlk olarak tribünlerdeki atmosfere dikkat çekti. Herkesin futbolu yaşadığını söyledi" ifadesini kullandı.
BÖYLE TEKLİF BİR KERE GELİR
Zorya'dan ayrılırken teknik direktör Yuri Vernidub'un kendisine "Seni kaybetmek istemem. Ancak böyle bir teklif belki de bir kere gelir" dediğini aktaran Karavayev, sağ kanatta oynaması durumunda Lens ile gireceği rekabeti de şöyle dile getirdi: "Buna hazırım. Kendisi Dinamo Kiev'de oynarken karşı karşıya gelmiştik. Çok hızlı bir futbolcu. Çılgın bir sürati var; inanılmaz hızlı."
F.BAHÇE KÖKLÜ BİR KULÜP
Karavaye v, 'Zorya formasıyla Kadıköy'de oynamak nasıldı?' sorusunu "Çok güçlü bir destek vardı. Taraftarlar takımlarını gerçekten ileri doğru itiyor ve iyi sonuçlar almalarını sağlıyor" diye yanıtladı. Ukraynalı oyuncu F.Bahçe'deki hedeflerini de açıkladı: "Köklü bir kulüp. Hemen her kulvarda mücadele ediyorlar ve hepsinde hedefleri en üst noktaya çıkmak. Amacım hep kazanmak. F.Bahçe benim için önemli bir adım."
İSTANBUL'DA ASLA KORKMAM
Karavayev, Süper Lig'in Ukrayna Ligi'nden daha zor olduğunu daha önce duyduğunu söyledi. Ayrıca terör saldırılarının kendisini korkutup korkutmadığı ile ilgili de "Ukrayna'da daha kötüleri oldu. İstanbul'da asla korkmam" dedi.
6 AY SONRASI BELİRSİZ
Kanat oyuncusu kontrat konusuna da açıklık getirdi: "Ön anlaşma 6 aylık olacak. Satın alma opsiyonu olmayacak. Ne Türk tarafından bu opsiyonla ilgili bir talep geldi, ne de Shakhtar böyle bir şey istedi. 6 ay bittikten sonra uzatma için konuşulması muhtemel."
BOYKO ÇOK METHETTİ
Taraftarlara ayrı bir parantez açan Karavayev , sarı-lacivertlilerin müthiş desteğinden haberdar olduğunu belirtip "İnsanların neredeyse futbol için yaşamasından çok etkilendim. Türkiye'de daha önce oynayan herkes aynı şeyi söyledi" diye konuştu. Beşiktaş'ın kalecisi Boyko ile de görüştüğünü aktaran Karavayev, "Boyko da aynı şeyden bahsetti. İlk olarak tribünlerdeki atmosfere dikkat çekti. Herkesin futbolu yaşadığını söyledi" ifadesini kullandı.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:13
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Popov için teklif 3 milyon’a çıkarıldı
Toplam 5
Yorum
dctrblack komik bir transfer hedefi çözemiyorum ....
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 28
Yorum
Ali Cavcav birde GS kongre üyesi.Daima GS'a karşı olumsuz davrandı.
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 18
Yorum
dctrblack carole kalitesinde adam mı 10 m € işte gs li yöneticilerde bu kafada olduğu için bu bataktalar carole suan fransada olsa 1.5 m € dan üstünde piyasası olmaz
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