 Karavaev İstanbul'da! – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Karavaev İstanbul'da!

    Karavaev İstanbul'da!

    'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı , İstanbul'a geldi.

    Tarifeli uçakla Kiev'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.

    Havalimanından alınarak konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, yarın transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek.

    Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.

    Bonservisi Shaktar Donetsk'te bulunan ancak Zorya'da kiralık olarak forma giyen genç orta saha oyuncusu, bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:01
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