Karavaev İstanbul'da!
Fenerbahçe'nin transfer görüşmelerini sürdürdüğü Ukraynalı Olexandr Karavaev, İstanbul'a geldi.
Tarifeli uçakla Kiev'den İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 24 yaşındaki futbolcuyu, kulüp yetkilileri karşıladı.
Havalimanından alınarak konaklayacağı otele götürülen Ukraynalı futbolcu, yarın transfer işlemlerinin tamamlanmasının ardından sağlık kontrolünden geçecek.
Karavaev'in, 6 Ocak'ta Antalya'da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.
Bonservisi Shaktar Donetsk'te bulunan ancak Zorya'da kiralık olarak forma giyen genç orta saha oyuncusu, bu sezon oynadığı 24 maçta 6 gol ve 2 asistlik bir performans sergilemişti.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 00:01
- Yıldırım sert çıktı
Toplam 10
Yorum
ramazan algül aziz başkan doğru söylüyor kardeşim yalan haber neden yapıyorsun yapma kardeşim dürüst ol
- Hayal kırıklığı
Toplam 7
Yorum
mehmet Bu oyuncu tutacak bak göreceksiniz. Adam hücumcu değil gol mü atacak ? Takım gol atmaktan aciz kalınca doğal olarak gol yeniyor.
- "Alnım açık"
Toplam 7
Yorum
metor evet gerçek Hamit in alın tarafı bayağı açılmış .doğru kulübede oturup para hesaplamaktan dert oldu adam
Karavaev İstanbul'da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.