Fenerbahçe, İsrail deplasmanında
Fenerbahçe Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 16'lı finallerin ilk maçında yarın İsrail'in Hapoel Mate takımına konuk olacak.
Karşılaşmanın rövanşı 18 Ocak Çarşamba günü İstanbul'da yapılacak ve turu geçen takım belli olacak.
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 11:03
- İlhan Cavcav: 4 milyon euro da verseler...
Toplam 54
Yorum
Burak Ahmet Çalık ı zaten manchter alıcak cav cav bey ! cok para 3 mılyon ahmet kusura bakmasın sen satma bızde almayalım ztn !
- Operasyon büyüyor!
Toplam 5
Yorum
Haram Zıkkım Olsun! Rızık mı bu helal mi sanıyosun o para he hamit beyefendi neden bi türlü iyi olamıyosun hiç düşündün mü arkandan hayır duasımı ediyolar yoksa beddua mı bi düşün!
- Ekici tamam
Toplam 36
Yorum
aykut eğer gerçekten advocaat istemişse bence sorunu çözer yok başkan kafasına göre alıyorsa o zaman atıfa yazık olmuş olur
Fenerbahçe, İsrail deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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