Aziz Yıldırım'ın istediği oldu
Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından TFF'ye mektup yazmış ve Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında oynadığı 5 maçın pazartesi günününe verilmesinden dolayı duyulan rahatsızlığı dile getirmişti. Bu tepki sonuç verdi ve TFF'nin açıkladığı 5 haftalık maç programında Fenerbahçe'ye pazartesi günü maç verilmedi.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. 2017'nin ilk lig maçı, 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.
Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. İlk yarısı 16 hafta oynanan 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 18 hafta oynanacak. 2017 yılının ilk Süper Lig karşılaşması 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları şu şekilde:
17. hafta
13 Ocak Cuma
20.00 Bursaspor-Trabzonspor
14 Ocak Cumartesi
13.30 K.Karabükspor-Akhisar Bld.
13.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor
16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor
19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray
15 Ocak Pazar
13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor
19.00 Fenerbahçe-Adanaspor
16 Ocak Pazartesi
19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş
18. hafta
21 Ocak Cumartesi
13.30 Akhisar Bld.-Kayserispor
16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Bursaspor-Adanaspor
19.00 K.Karabükspor-Galatasaray
22 Ocak Pazar
13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir
23 Ocak Pazartesi
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş
19. hafta
28 Ocak Cumartesi
16.00 Çaykur Rizespor-K.Karabükspor
19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.
29 Ocak Pazar
13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor
15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor
19.00 Kayserispor-Fenerbahçe
30 Ocak Pazartesi
20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor
20.00 Adanaspor-Kasımpaşa
20. hafta
10 Şubat Cuma
19.00 K.Karabükspor-Beşiktaş
11 Şubat Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor
19.00 Bursaspor-Fenerbahçe
12 Şubat Pazar
13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
13.30 Akhisar Bld.-Çaykur Rizespor
16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor
19.00 Galatasaray-Kayserispor
13 Şubat Pazartesi
20.00 Gaziantepspor-Adanaspor
21. Hafta
17 Şubat Cuma
19.00 Kayserispor-Bursaspor
18 Şubat Cumartesi
13.30 Antalyaspor-K.Karabükspor
16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor
19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray
19 Şubat Pazar
13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor
15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
15.30 Adanaspor-Osmanlıspor
19.00 Beşiktaş-Akhisar Bld.
20 Şubat Pazartesi
20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor
- 04 Ocak 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:38
- Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık
Toplam 3
Yorum
GARA GARTAL Yoksa gerçekten bir hatasımı oldu.Üstü kapalı değil cok net bir açıklama olmalı.yoruma açık değil net olmalı yapılacak açıklama.
- Akkoyun’dan ‘imalı’ ayrılık
Toplam 3
Yorum
GARA GARTAL Kulüp hemen bir açıklama yapmalı.24 yıllık çalışan emekçi neden işten çıkartılıyor.Kulübün yanlışımı,egolu bir futbolcunun hadsizliğimi ?
- Aaron Hunt operasyonu
Toplam 9
Yorum
kartal Bu adam cok iyi sosadan daha fazla hatta ben almanya yasiyorum cok kez seyredim hamburgda sansi tutma yonetim alirsa cok iyi is yapmis olur
Aziz Yıldırım'ın istediği oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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