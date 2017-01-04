 Aziz Yıldırım'ın istediği oldu – Fotomaç – 04 Ocak 2017
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    04 Ocak 2017, Çarşamba
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    Aziz Yıldırım'ın istediği oldu

    Aziz Yıldırım'ın istediği oldu

    Aziz Yıldırım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısının tamamlanmasının ardından TFF'ye mektup yazmış ve Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında oynadığı 5 maçın pazartesi günününe verilmesinden dolayı duyulan rahatsızlığı dile getirmişti. Bu tepki sonuç verdi ve TFF'nin açıkladığı 5 haftalık maç programında Fenerbahçe'ye pazartesi günü maç verilmedi.

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. 2017'nin ilk lig maçı, 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.

    Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. İlk yarısı 16 hafta oynanan 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 18 hafta oynanacak. 2017 yılının ilk Süper Lig karşılaşması 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları şu şekilde:

    17. hafta
    13 Ocak Cuma
    20.00 Bursaspor-Trabzonspor

    14 Ocak Cumartesi
    13.30 K.Karabükspor-Akhisar Bld.
    13.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor
    16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor
    19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray

    15 Ocak Pazar
    13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği
    16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor
    19.00 Fenerbahçe-Adanaspor

    16 Ocak Pazartesi
    19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş

    18. hafta
    21 Ocak Cumartesi
    13.30 Akhisar Bld.-Kayserispor
    16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor
    19.00 Bursaspor-Adanaspor
    19.00 K.Karabükspor-Galatasaray

    22 Ocak Pazar
    13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği
    13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor
    16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor
    19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir

    23 Ocak Pazartesi
    20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş

    19. hafta
    28 Ocak Cumartesi
    16.00 Çaykur Rizespor-K.Karabükspor
    19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor
    19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.

    29 Ocak Pazar
    13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor
    15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor
    16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor
    19.00 Kayserispor-Fenerbahçe

    30 Ocak Pazartesi
    20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor
    20.00 Adanaspor-Kasımpaşa

    20. hafta
    10 Şubat Cuma
    19.00 K.Karabükspor-Beşiktaş

    11 Şubat Cumartesi
    13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği
    16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor
    19.00 Bursaspor-Fenerbahçe

    12 Şubat Pazar
    13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir
    13.30 Akhisar Bld.-Çaykur Rizespor
    16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor
    19.00 Galatasaray-Kayserispor

    13 Şubat Pazartesi
    20.00 Gaziantepspor-Adanaspor

    21. Hafta
    17 Şubat Cuma
    19.00 Kayserispor-Bursaspor

    18 Şubat Cumartesi
    13.30 Antalyaspor-K.Karabükspor
    16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor
    19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray

    19 Şubat Pazar
    13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor
    15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa
    15.30 Adanaspor-Osmanlıspor
    19.00 Beşiktaş-Akhisar Bld.

    20 Şubat Pazartesi
    20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor

    1. 04 Ocak 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:38
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