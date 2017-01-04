Aziz Yıldırım'ın istediği oldu

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. 2017'nin ilk lig maçı, 13 Ocak Cuma günü Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak.



Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk 5 haftalık programı açıklandı. İlk yarısı 16 hafta oynanan 2016-2017 sezonunun ikinci yarısı 18 hafta oynanacak. 2017 yılının ilk Süper Lig karşılaşması 13 Ocak Cuma günü saat 20.00'de Bursaspor ile Trabzonspor arasında oynanacak. Süper Lig'in 17, 18, 19, 20 ve 21. hafta programları şu şekilde:



17. hafta

13 Ocak Cuma

20.00 Bursaspor-Trabzonspor



14 Ocak Cumartesi

13.30 K.Karabükspor-Akhisar Bld.

13.30 Aytemiz Alanyaspor- Çaykur Rizespor

16.00 Medipol Başakşehir-Kayserispor

19.00 Atiker Konyaspor-Galatasaray



15 Ocak Pazar

13.30 Kasımpaşa-Gençlerbirliği

16.00 Gaziantepspor-Antalyaspor

19.00 Fenerbahçe-Adanaspor



16 Ocak Pazartesi

19.00 Osmanlıspor-Beşiktaş



18. hafta

21 Ocak Cumartesi

13.30 Akhisar Bld.-Kayserispor

16.00 Atiker Konyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Bursaspor-Adanaspor

19.00 K.Karabükspor-Galatasaray



22 Ocak Pazar

13.30 Gaziantepspor-Gençlerbirliği

13.30 Osmanlıspor-Antalyaspor

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir



23 Ocak Pazartesi

20.00 Aytemiz Alanyaspor-Beşiktaş



19. hafta

28 Ocak Cumartesi

16.00 Çaykur Rizespor-K.Karabükspor

19.00 Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Galatasaray-Akhisar Bld.



29 Ocak Pazar

13.30 Gençlerbirliği-Osmanlıspor

15.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor

16.00 Trabzonspor-Gaziantepspor

19.00 Kayserispor-Fenerbahçe



30 Ocak Pazartesi

20.00 Beşiktaş-Atiker Konyaspor

20.00 Adanaspor-Kasımpaşa



20. hafta

10 Şubat Cuma

19.00 K.Karabükspor-Beşiktaş



11 Şubat Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Gençlerbirliği

16.00 Osmanlıspor-Trabzonspor

19.00 Bursaspor-Fenerbahçe



12 Şubat Pazar

13.30 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir

13.30 Akhisar Bld.-Çaykur Rizespor

16.00 Atiker Konyaspor-Antalyaspor

19.00 Galatasaray-Kayserispor



13 Şubat Pazartesi

20.00 Gaziantepspor-Adanaspor



21. Hafta

17 Şubat Cuma

19.00 Kayserispor-Bursaspor



18 Şubat Cumartesi

13.30 Antalyaspor-K.Karabükspor

16.00 Medipol Başakşehir-Gaziantepspor

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray



19 Şubat Pazar

13.00 Gençlerbirliği-Atiker Konyaspor

15.00 Fenerbahçe-Kasımpaşa

15.30 Adanaspor-Osmanlıspor

19.00 Beşiktaş-Akhisar Bld.



20 Şubat Pazartesi

20.00 Trabzonspor-Aytemiz Alanyaspor