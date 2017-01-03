 Yerli sağ bek aranıyor – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Yerli sağ bek aranıyor

    Yerli sağ bek aranıyor

    Sarı-lacivertliler, Şener’e alternatif olacak, maliyeti düşük, yedek kalınca sorun çıkarmayacak bir Türk oyuncu için çalışma başlattı.

    Fenerbahçe'nin Oleksandr Karavayev'i kiralayarak hem sağ kanat, hem de sağ bek için alternatif oluşturduğu düşünülmüştü. Ancak Ukraynalı futbolcunun sağ bekte düşünülmediği ortaya çıktı. Zira Gregory van der Wiel'i kadro dışı bırakan sarı-lacivertli yönetimin, 'ya alternatif olacak yerli bir oyuncu aradığı ortaya çıktı.

    YÜKÜ AZALSIN DİYE
    Transfer edilecek oyuncunun maliyetinin düşük olması birinci kriter olacak. Bu isim, yedek kalmayı sorun etmeyecek, sırasını beklemeyi peşinen kabul edecek. Yönetimin, Advocaat'ın isteği üzerine bazı maçlarda Şener'in dinlendirilmesi için böyle bir girişim başlattığı öğrenildi. Takımlarında yedek kalan bazı isimlerle ve kulüpleriyle temasa geçildiği belirtildi.


    Emre BOL
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:52
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