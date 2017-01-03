Yerli sağ bek aranıyor
Sarı-lacivertliler, Şener’e alternatif olacak, maliyeti düşük, yedek kalınca sorun çıkarmayacak bir Türk oyuncu için çalışma başlattı.
YÜKÜ AZALSIN DİYE
Transfer edilecek oyuncunun maliyetinin düşük olması birinci kriter olacak. Bu isim, yedek kalmayı sorun etmeyecek, sırasını beklemeyi peşinen kabul edecek. Yönetimin, Advocaat'ın isteği üzerine bazı maçlarda Şener'in dinlendirilmesi için böyle bir girişim başlattığı öğrenildi. Takımlarında yedek kalan bazı isimlerle ve kulüpleriyle temasa geçildiği belirtildi.
Emre BOL
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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