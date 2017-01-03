 Vesely ve Brown birbirine girdi – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Vesely ve Brown birbirine girdi

    Vesely ve Brown birbirine girdi

    ’ndeki - mücadelesinde Jan Vesely ile Derrick Brown arasında kavga çıktı. İki oyuncu da birbirine fiziki müdahalede bulundu.

    ile 'i 'da karşı karşıya getiren mücadelede gergin anlar yaşandı.

    BİRBİRLERİNE VURDULAR
    Pota altında Fenerbahçe'den Jan Vesely ile Efes'ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya gierek olayın büyümesini engelledi.

    Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.

    İKİ FAUL DAHA ALDI
    Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı.

    Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.

    Sinirlerine hakim olamayan Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu.

    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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