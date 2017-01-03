Vesely ve Brown birbirine girdi
Spor Toto Basketbol Ligi’ndeki Fenerbahçe - Anadolu Efes mücadelesinde Jan Vesely ile Derrick Brown arasında kavga çıktı. İki oyuncu da birbirine fiziki müdahalede bulundu.
Fenerbahçe ile Anadolu Efes'i Ülker Arena'da karşı karşıya getiren mücadelede gergin anlar yaşandı.
BİRBİRLERİNE VURDULAR
Pota altında Fenerbahçe'den Jan Vesely ile Efes'ten Derrick Brown birbirine girdi. İki oyuncu da birbirine vurdu. Olay yumruklaşmaya dönmeden önce her iki takım oyuncuları araya gierek olayın büyümesini engelledi.
Maçı kısa bir süre durdu. Hakemler her iki oyuncuya da sportmenlik dışı faul verdi.
İKİ FAUL DAHA ALDI
Karşılaşmadaki gerginlik bu pozisyon sonrasında devam etti. Sinirlerine hakim olamayan Vessely peşpeşe 2 faul daha görünce 4 faule ulaştı.
Fenerbahçe koçu Zeljko Obradoviç, Çek yıldızı hemen kenara aldı.
Sinirlerine hakim olamayan Vesely, kenara geldiğinde önce çöp kutusunu tekmeledi ardından ise sulara vurdu.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:21
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 19
Yorum
Djenkov Alınacaksa alınsın kabak tadı verdi artık!Hergün M.Ekici adım adım F.B ye yok Ekici tamam yok Ekici geliyor bıktım aynı haberi okumaktan....
- Yasin depremi
Toplam 12
Yorum
Denizgs Ünal Aysala florya ve Riva yı satma izni vermediler. Vermedilerde ne oldu adam o zaman daha fazla kazanacaktı dolar ve euro daha düşüktü!
- Eleştirilmek hayırlı oldu
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyonluk gelmezse ne deseniz boş , hele ligi ikinci sırada hiç bitirmeyin bıktık artık.
Vesely ve Brown birbirine girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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