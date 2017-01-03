Navas yarışı
İspanyol ve İngiliz basınında yer alan haberlere göre; 31 yaşındaki yıldıza Milan, İnter ve eski kulübü Sevilla da talip. Manchester City, Navas’ı 20 milyon euro’ya satmak istiyor. Bu rakam F.Bahçe için imkansız. Farklı seçenekler masada.
SEVİLLA'YA YAKIN
Milan, İnter ve Sevilla'nın yanı sıra F.Bahçe'nin de 31 yaşındaki sağ kanat oyuncusunu gündeminde tuttuğu iddia ediliyor. İspanyol basını, Navas'ın eski kulübü Sevilla'ya daha yakın durduğunu, F.Bahçe, Milan ve İnter'in şansının az olduğunu yazıyor.
İngilizler de Fenerbahçe'nin Jesus Navas'ı transfer etmek istediğini iddia etti. Ancak konuşulan rakamlar gerçeklikten uzak görünüyor. Pep Guardiola'nın 20 karşılaşmada 957 dakika görev verdiği Navas'ı devre arasında elinden çıkarmak isteyen Manchester City yönetiminin, 20 milyon euro bonservis istediği ileri sürüldü.
RAKAM ÇOK UÇUK
Fenerbahçe'nin bu parayı vermesi imkansız. Milan, İnter ve Sevilla için de öyle... Jesus Navas'ı transfer etmek isteyen bu dört kulübün, değişik kiralama ve satın alma seçenekleriyle City ile masaya oturduğu, oyuncunun ise düzenli oynamak için tüm seçenekleri değerlendirdiği vurgulanıyor.
1 AY ÖNCE DEŞİFRE OLMUŞTU
İspanyol AS gazetesi, geçen aralık ayının başında Fenerbahçe'nin Navas için 4 yıllık bir teklif yaptığını yazmıştı. İngiliz TalkSpor radyosu da İspanyol kanat oyuncusunun devre arasında sarı-lacivertli takımın yolunu tutabileceğini duyurmuştu. Sıkı rakipleri olan Fenerbahçe'nin bu transferi bitirmesi oldukça zor görünüyor. Navas'ın transfer edilmesi halinde Lens'in sol kanata geçeceği, yeni transfer Karavayev'in ise bu iki isme alternatif olacağı belirtiliyor. Kanarya, Shakhtar'ın sol açığı Taison'la da ilgileniyor.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:35
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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