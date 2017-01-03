 Maxifoot.fr yazdı: Remy – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Maxifoot.fr yazdı: Remy

    Maxifoot.fr yazdı: Remy
    Avrupa basını, Fenerbahçe için transfer haberi yağdırıyor. Son iddia Fransa'dan geldi. Maxifoot.fr, Marsilya'nın sezon başında Newcastle'a 8 milyon euro ödeyerek renklerine kattığı Remy Cabella ile ilgilendiğini aktardı. 'nin 26 yaşındaki on numarayı araştırdığı, Fransız ekibine herhangi bir teklif yapmadığı bildirildi. Cabella, 4 kez Fransa Milli Takımı forması giydi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:54
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