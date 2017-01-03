 Krasnodar’da Fener alarmı – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ’da Fener alarmı

    Krasnodar’da Fener alarmı
    Fenerbahçe'nin, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda karşılaşacağı 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Rus Ligi'ne kış nedeniyle verilen arada savunmadan Odil Akhmedov ve Artur Jedrzejczyk'i satan Krasnodar, Fenerbahçe karşılaşmasına kadar defanstaki eksikleri kapatmaya çalışıyor. Kura çekildikten hemen sonra "Favori Fenerbahçe" diyen Teknik Direktör İgor Shalimov, yeni transferlerin maça yetişmesini istedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:57
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