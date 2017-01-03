‘Kocaman’ bir umut
Emenike için Aykut Kocaman’ın takımı Konyaspor’dan teklif bekleniyor.
LOKOMOT İV'DEN SES ÇI KMIYOR
Advocaat, kadro dışı bırakılan Emenike'nin takıma dönüşüne kesinlikle onay vermiyor. Spartak Moskova'nın transferinden vazgeçtiği Emenike'ye en son Lokomotiv Moskova talip olmuştu. Ancak Rus ekibi şu ana kadar resmi hiçbir başvuruda bulunmadı.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:52
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 19
Yorum
Djenkov Alınacaksa alınsın kabak tadı verdi artık!Hergün M.Ekici adım adım F.B ye yok Ekici tamam yok Ekici geliyor bıktım aynı haberi okumaktan....
- Yasin depremi
Toplam 12
Yorum
Denizgs Ünal Aysala florya ve Riva yı satma izni vermediler. Vermedilerde ne oldu adam o zaman daha fazla kazanacaktı dolar ve euro daha düşüktü!
- Eleştirilmek hayırlı oldu
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyonluk gelmezse ne deseniz boş , hele ligi ikinci sırada hiç bitirmeyin bıktık artık.
‘Kocaman’ bir umut haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.