Kefili Hasan Ali
Avrupa Ligi’ndeki ilk Zorya maçında teknik heyetin dikkatini çeken 24 yaşındaki kanat oyuncusu, rövanşta ciddi şekilde izlenip beğenilince transfere karar verildi.
PERŞEMBE YA DA CUMA GÜNÜ İMZAYI ATIYOR
Sezonun ilk yarısını Zorya'da kiralık olarak geçiren Karavayev'in perşembe ya da cuma günü sözleşmeye imza atıp ardından takım kampına katılacağı öğrenildi.
BAŞLADIĞI İŞİ BİTİRİR
Ukraynalı gazeteci Vasly Pekhno, yakından tanıdığı Fenerbahçe'nin yeni transferi Karavayev'e övgüler yağdırdı. Pekhno, "Onun en büyük özelliği hızı ve son dokunuşlarıdır. Başladığı atağı bitirir. Hem skor yapar hem de gol attırır. Shakhtar Donetsk, onunla ilgili önemli planlar yapıyor. O nedenle daha önce Avrupa'dan gelen büyük teklifleri değendirmeyip Zorya'ya kiralamışlardı" şeklinde konuştu.
Emre BOL
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:47
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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