''İstanbul’da rahatım''
F.Bahçe'nin Anadolu Efes'i 81-75 yendiği maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Datome, yaşanan terör olaylarıyla ilgili bir soru üzerine İstanbul'da çok rahat olduğunu ifade ederek, ders gibi ifadeler kullandı. İtalyan sporcu, "Terör sadece İstanbul'un değil, dünyanın genel bir problemi. İstanbul çok güzel bir şehir, keşfedilecek çok yer var. İstanbul'da çok rahatım ve enerji bulduğum sürece de gezmeye devam edeceğim. Olan olaylar çok kötü, Türkiye adına çok kötü hissediyoruz. Halbuki ne kadar güzel bir ülke, hem kültür, hem tarih açısından. Umarım artık daha farklı şeyler olur, güzel şeyler olur" dedi.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:20
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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