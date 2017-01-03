''İkinci yarıda uçacağım''
Ligin ilk yarısında beklenen performansı sergileyemeyen milli futbolcu, “Beni ikinci yarıda görün. Uçacağım” dedi.
HER ŞEY FARKLI OLACAK
Takım olarak şampiyonluğa inançlarının tam olduğunu vurgulayan milli futbolcu, "Kadromuz çok iyi ve takım içinde müthiş bir rekabet var. Verilen şansları iyi kullanamamış olabilirim ama ikinci yarı her şey farklı olacak. Beni ikinci yarıda görün. Yeniden eski Volkan Şen olacağım. Uçuşa geçeceğim" diye konuştu.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:50
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 19
Yorum
Djenkov Alınacaksa alınsın kabak tadı verdi artık!Hergün M.Ekici adım adım F.B ye yok Ekici tamam yok Ekici geliyor bıktım aynı haberi okumaktan....
- Yasin depremi
Toplam 12
Yorum
Denizgs Ünal Aysala florya ve Riva yı satma izni vermediler. Vermedilerde ne oldu adam o zaman daha fazla kazanacaktı dolar ve euro daha düşüktü!
- Eleştirilmek hayırlı oldu
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Şampiyonluk gelmezse ne deseniz boş , hele ligi ikinci sırada hiç bitirmeyin bıktık artık.
''İkinci yarıda uçacağım'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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