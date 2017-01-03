 Feghouli imzalıyor – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Feghouli imzalıyor

    Feghouli imzalıyor
    İngiliz basını, 'nin 'dan beri takip ettiği 'lı 'yi kiralamak için harekete geçtiğini yazmıştı. Ancak Cezayir asıllı kanat oyuncusu hakkındaki bu iddianın devamı gelmedi, Fenerbahçe sonuç alacak hamleyi gerçekleştirmedi. Feghouli'nin Marsilya ile flört ettiği, Fransız kulübünün West Ham'la anlaştığı, imzaların yakın olduğu belirtildi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:48
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