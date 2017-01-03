F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu
Fenerbahçe, sezonun ikinci bölümünün hazırlıklarına 6 Ocak Cuma günü başlayacak.
Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe gününe kadar kampa gireceği Antalya'da 2 hazırlık maçı yapacak.
Sarı-lacivertliler, ilk hazırlık maçını 8 Ocak Pazar günü saat 19.00'da Hollanda'nın Go Ahead Eagles, ikinci hazırlık karşılaşmasını da 11 Ocak Çarşamba günü saat 20.00'de Arnavutluk'un Partizani ekibiyle oynayacak. İki müsabaka da Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda yapılacak.
Fenerbahçe, 12 Ocak Perşembe günü kamp çalışmasını tamamlayarak İstanbul'a dönecek.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 16:04
- Emmanuel Mas İstanbul'da
Toplam 8
Yorum
ua5454 defansa ihtiyac yok diyen trabzonlular. hiç mi rahatsız değilsiniz zeki yavru ve mustafa yumludan.. takım en zayıf halkası kadar guclu olur
- Forvete Konate
Toplam 16
Yorum
ua5454 kolbeinn kalsa daha iyiydi bu ne allah askına... bir de gsnin politkası mıdır nedir bizde 1milden asagı oyuncu oynatılamıyor mu?
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 76
Yorum
ceyhande Fenerbahçeliyim ama Trabzonspor'a hayırlı olsun. Kıymeti bilinmeyen oyunculardan birisi. İnşallah banko oynar Trabzonsporda.
F.Bahçe'nin kamp programı belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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