Eleştirilmek hayırlı oldu
Hasan Ali, FB TV'ye yaptığı açıklamada şampiyonluk şanslarını ve ligin ikinci yarısını değerlendirdi.
LİDER ÇIKMAK ÖNEMLİYDİ
"Avrupa'da Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir gruptan lider çıktık. Bu bizim için önemliydi. Takım adına kupalar kaldırmayı hedefliyoruz. Son senelerde istediğimiz kupaları alamadık. Yarıştığımız her kulvarda kupa kazanmak istiyoruz. Kendi adıma da ilk devre çoğu maçta 11'de çıktım. İkinci devrede de aynı performansla katkı vermek istiyorum."
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:11
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
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