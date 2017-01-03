Eleştirilmek hayırlı oldu

Hasan Ali, FB TV'ye yaptığı açıklamada şampiyonluk şanslarını ve ligin ikinci yarısını değerlendirdi.

Milli futbolcu, sezona kötü başladıklarını hatırlatarak, "Hala bu arayı kapatmaya çalışıyoruz. Bu kaybettiğimiz puanların arkasından koşuyoruz" derken, ikinci yarının 2. maçında oynayacakları Başakşehir sınavının tam bir final havasında geçeceğini dile getirdi. Sezon başındaki eleştirilerin kendileri için hayırlı olduğunu sözlerine ekleyen oyuncu şöyle devam etti:



LİDER ÇIKMAK ÖNEMLİYDİ

"Avrupa'da Şampiyonlar Ligi kalitesinde bir gruptan lider çıktık. Bu bizim için önemliydi. Takım adına kupalar kaldırmayı hedefliyoruz. Son senelerde istediğimiz kupaları alamadık. Yarıştığımız her kulvarda kupa kazanmak istiyoruz. Kendi adıma da ilk devre çoğu maçta 11'de çıktım. İkinci devrede de aynı performansla katkı vermek istiyorum."