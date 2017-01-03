 ''Depay, ManU’dan ayrılmalı'' – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ''Depay, ManU’dan ayrılmalı''

    ''Depay, ManU’dan ayrılmalı''
    Fenerbahçe'nin gündeminde olan için Hollanda Milli Takım hocası Blind açıklama yaptı. Blind, Manchester United'da bu sezon sadece 4 lig maçında forma giyen kanat oyuncusunun ara dönemde kesinlikle takımdan ayrılması gerektiğini belirtti. Blind, vatandaşı için en uygun adresin ise Everton olduğunu dile getirip, "Memphis orada fark yaratır" dedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:49
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