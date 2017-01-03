 ‘Ben Arfa bizi aşar’ – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    ‘Ben Arfa bizi aşar’

    ‘Ben Arfa bizi aşar’
    Sürekli 'ye yazılan ancak sarı-lacivertlilerin transferine yönelik resmi bir girişim başlatmadığı ortaya çıkan , başka kulüplerin de iştahını kabartıyor. Ancak oyuncunun maliyeti el yakıyor. PSG'de aradığını bulamayan yıldız futbolcuya talip olan kulüplerden biri de Southampton. Ada ekibinin hocası Claude Puel, eski öğrencisi için, "Onunla mesajlaşıyoruz. Arfa bizim maliyetini karşılayabileceğimiz bir oyuncu değil. Paris'te onun yeteneğinin farkına varacaklardır" dedi.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:58
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