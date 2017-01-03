Antalya kampında 2 özel maç
Fenerbahçe, cuma günü başlayacak Antalya kampında Go Ahead Eagles ve Partizani Tirana ile karşılaşacak.
2. RAKİP ARNAVUTLUK'TAN
Kanarya ikinci hazırlık maçında ise 11 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Arvavutluk'un Partizani Tirana takımıyla karşılaşacak. Kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren Partizani mücadelesi ise saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin ikinci yarı öncesi oynayacağı bu iki karşılaşmayı da D Smart naklen yayınlayacak.
ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK!
Kampta oynanacak bu iki karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, yoğun lig ve kupa temposuna devam edecek. 12 Ocak'ta Antalya Belek kampını tamamlayıp İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, 14 ya da 15 Ocak'ta Süper Lig mücadelesinde Kadıköy'de Adanaspor'u konuk edecek. Sarı Kanaryalar, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 5. hafta mücadelesinde ise 17-18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
- 03 Ocak 2017, Salı
- Güncelleme: 01:04
- Carole için 3.5 milyon euro
Toplam 1
Yorum
Hakan Doğru ise hemen....verin...45 lik Ergün penbeyi getirin daha iyi
- Yasin depremi
Toplam 2
Yorum
mehmet hicbir futbolcu galatasaray camiasindan buyuk degildir....nokta
- Aatıf-Ekici takası tamam!
Toplam 3
Yorum
yapmaa genelde fenerbahçe bu tip oyunculara 7 8 milyon euro vermeyi severdi ozan tufan , alper potuk , mehmet topuz.... gibi bu sefer bonservissiz alınan atıfla takas olduguna göre , bi nevi beleşe geliyo ilk kez gereksiz para verilmeden alınan yerinde transfer olur .
Antalya kampında 2 özel maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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