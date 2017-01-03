 Antalya kampında 2 özel maç – Fotomaç – 03 Ocak 2017
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    03 Ocak 2017, Salı
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    Antalya kampında 2 özel maç

    Antalya kampında 2 özel maç

    , cuma günü başlayacak Antalya kampında Go Ahead Eagles ve Partizani Tirana ile karşılaşacak.

    Ligin ikinci yarısı için 6 Ocak Çarşamba günü Antalya Belek'te kampa girecek olan 'nin oynayacağı hazırlık maçlarının programı belli oldu. 6 gün sürecek kampta iki hazırlık maçı oynayacak sarı-lacivertlilerin ilk rakibi Hollanda 1. Ligi ekiplerinden Go Ahead Eagles olacak. 8 Ocak Pazar Günü oynanacak maç saat 19.00'da başlayacak.

    2. RAKİP ARNAVUTLUK'TAN
    Kanarya ikinci hazırlık maçında ise 11 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Arvavutluk'un Partizani Tirana takımıyla karşılaşacak. Kendi liginde şampiyonluk mücadelesi veren Partizani mücadelesi ise saat 20.00'de başlayacak. Fenerbahçe'nin ikinci yarı öncesi oynayacağı bu iki karşılaşmayı da D Smart naklen yayınlayacak.

    ARA VERMEDEN DEVAM EDECEK!
    Kampta oynanacak bu iki karşılaşmanın ardından sarı-lacivertliler, yoğun lig ve kupa temposuna devam edecek. 12 Ocak'ta Antalya Belek kampını tamamlayıp İstanbul'a dönecek olan sarı-lacivertliler, 14 ya da 15 Ocak'ta Süper Lig mücadelesinde Kadıköy'de Adanaspor'u konuk edecek. Sarı Kanaryalar, Ziraat Türkiye Kupası'nda C Grubu 5. hafta mücadelesinde ise 17-18 Ocak'ta Gençlerbirliği ile kozlarını paylaşacak.
    1. 03 Ocak 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:04
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