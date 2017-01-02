Van Ginkel PSV’ye döndü
Adı F.Bahçe ile anılan Chelsea'li orta saha oyuncusu Marco van Ginkel, PSV Eindhoven'in yolunu tuttu. F.Bahçe'nin, geçen sezon da aynı takıma kiralanan 24 yaşındaki Hollandalı futbolcuyu sezon sonuna kadar kadrosuna katmak istediği iddia edilmişti.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:15
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Van Ginkel PSV’ye döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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