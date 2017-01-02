Taison da tamam
Fenerbahçe, sambacı için Shakhtar’la anlaştı.
Sarı-lacivertli kulüp bir süredir peşinde olduğu Shakhtar Donetsk'li Taison'u da bünyesine katmaya çok yaklaştı. Fenerbahçe, Ukrayna kulübüyle yaptığı son görüşmede Brezilyalı sol kanat oyuncusu için 3 milyon euro önerdi. Shakhtar yönetimi, teknik direktörleri Fonseca'nın "Satılmasını istemiyorum" demesine rağmen teklifi kabul etti. Ancak Çin, Almanya ve İspanya'dan da teklifler alan 28 yaşındaki Taison F.Bahçe'ye henüz "evet" demese de birkaç gün içinde ikna edileceği görüşü hakim.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:57
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Taison da tamam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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