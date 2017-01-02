 Potada rakip Anadolu Efes – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Potada rakip

    Potada rakip Anadolu Efes
    Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimiz; ve , Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafasında bugün karşı karşıya gelecek. Ülker Sports Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Lig TV 3'ten ekranlara gelecek. Ligde Fenerbahçe'nin 10, Anadolu Efes'in ise 11 galibiyeti bulunuyor.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:12
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