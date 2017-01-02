Potada rakip Anadolu Efes
Türkiye'yi THY Avrupa Ligi'nde temsil eden temsilcilerimiz; Fenerbahçe ve Anadolu Efes, Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nin 13. hafasında bugün karşı karşıya gelecek. Ülker Sports Arena'da saat 19.00'da başlayacak karşılaşma Lig TV 3'ten ekranlara gelecek. Ligde Fenerbahçe'nin 10, Anadolu Efes'in ise 11 galibiyeti bulunuyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:12
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
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