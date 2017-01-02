 Özlemi bitireceğiz – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    Özlemi bitireceğiz

    Özlemi bitireceğiz

    İkinci yarıda üst üste 3-4 maçı kazanıp zirveye çıkabileceklerini belirten Alper: Özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz.

    Orta saha oyuncusu Alper Potuk, sezonun ilk yarısında lig ve Avrupa Ligi'ndeki performansları için FB TV'ye açıklamalarda bulundu ve "2017'de özlediğimiz şampiyonluğu yaşamak istiyoruz" dedi. Zor dönemler yaşadıklarını ama daha sonra aralarındaki konuşmalarla toparlandıklarını söyleyen Alper, "Zirve ile 5 puan fark kaldı. Kazanacağımız 3-4 maçla bunu kapatıp öne geçebiliriz. İlk 4 maçı üst üste kazanırsak 1 ya da 2. sıraya yerleşebiliriz" diye konuştu.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:06
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