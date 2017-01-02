Emenike iyi hocayla oynar
S.Moskova’da oynadığı dönemde Emenike’nin hocalığını yapan Karpin, “Onu oynatmak için teknik direktörlük yetenekleriniz üst seviyede olmalı” diyerek Advocaat’a laf çarptı.
Emenike'nin Spartak Moskova'da oynadığı dönemde hocası olan Valery Karpin, Rusya'ya transferi söz konusu olan eski oyuncusuna sahip çıktı. Match TV'ye röportaj veren Rus futbol adamı, "Emenike ülkeyi tanıyor. Hızlı, güçlü ve akıcı bir forvet. Tek soru işareti var, o da Afrikalı oyuncuların hepsi, teknik direktörler tarafından özel yaklaşım bekliyor" diye konuştu.
HOCALIĞI BİLMEK LAZIM
Buradan hareketle Advocaat'a da laf çarpan Karpin, "Onun gibi bir oyuncuyu oynatmak için teknik direktörlük yeteneklerinizin üst seviyede olmasıgerekiyor" ifadelerini kullandı.
YA EMENİKE YA WELLİNGTON
Lokomotiv Moskova-Emenike flörtünde iddialar da devam ediyor. championat.com sitesi, Rusların 29 yaşındaki forvetle görüşmeleri son aşamaya getirdiğini belirtti. Habarde ayrıca transferin olmaması durumunda Kayserisporlu Wellington'a teklif yapılacağı yazıldı.
HOCALIĞI BİLMEK LAZIM
Buradan hareketle Advocaat'a da laf çarpan Karpin, "Onun gibi bir oyuncuyu oynatmak için teknik direktörlük yeteneklerinizin üst seviyede olmasıgerekiyor" ifadelerini kullandı.
YA EMENİKE YA WELLİNGTON
Lokomotiv Moskova-Emenike flörtünde iddialar da devam ediyor. championat.com sitesi, Rusların 29 yaşındaki forvetle görüşmeleri son aşamaya getirdiğini belirtti. Habarde ayrıca transferin olmaması durumunda Kayserisporlu Wellington'a teklif yapılacağı yazıldı.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:14
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
Emenike iyi hocayla oynar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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