 Emenike iyi hocayla oynar – Fotomaç – 02 Ocak 2017
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    02 Ocak 2017, Pazartesi
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    iyi hocayla oynar

    Emenike iyi hocayla oynar

    S.Moskova’da oynadığı dönemde ’nin hocalığını yapan Karpin, “Onu oynatmak için teknik direktörlük yetenekleriniz üst seviyede olmalı” diyerek ’a laf çarptı.

    'nin Spartak Moskova'da oynadığı dönemde hocası olan Valery Karpin, Rusya'ya transferi söz konusu olan eski oyuncusuna sahip çıktı. Match TV'ye röportaj veren Rus futbol adamı, "Emenike ülkeyi tanıyor. Hızlı, güçlü ve akıcı bir forvet. Tek soru işareti var, o da Afrikalı oyuncuların hepsi, teknik direktörler tarafından özel yaklaşım bekliyor" diye konuştu.

    HOCALIĞI BİLMEK LAZIM
    Buradan hareketle Advocaat'a da laf çarpan Karpin, "Onun gibi bir oyuncuyu oynatmak için teknik direktörlük yeteneklerinizin üst seviyede olmasıgerekiyor" ifadelerini kullandı.

    YA EMENİKE YA WELLİNGTON
    Lokomotiv Moskova-Emenike flörtünde iddialar da devam ediyor. championat.com sitesi, Rusların 29 yaşındaki forvetle görüşmeleri son aşamaya getirdiğini belirtti. Habarde ayrıca transferin olmaması durumunda Kayserisporlu Wellington'a teklif yapılacağı yazıldı.
    1. 02 Ocak 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:14
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