''Advocaat bizi takım yaptı''
Yıldız golcü, kendisi ve takımdaki gelişimi, vatandaşının sistemine bağladı ve “Artık çok daha iyi oynuyoruz. Sürekli gelişim gösteriyoruz” dedi.
Fenerbahçe'de yeni yıl mesajları veren oyunculardan biri de Van Persie oldu. Kendisindeki gelişimden takımın durumuna, taraftardan hedeflere kadar pek çok konuda açıklama yapan Hollandalı golcü, vatandaşı Dick Advocaat'a da övgüler yağdırdı. Sezona kötü başlamanın acısını hâlâ çektiklerini belirten Persie, "Advocaat ile çok iyi bir dönem yakaladık. Kendimizi çok geliştirdik, çok daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Antrenmanlarda da bunu herkes görebiliyor" şeklinde konuştu.
DAHA HIZLI ADAPTE OLDUM
33 yaşındaki forvet, kendisindeki gelişimi de şu sözlerle ifade etti: "Farklı bir yapı oluşturuldu. Bu da benim alışık olduğum bir yapı. Hocamızın geldiği günden bu yana çok iyi bir dönem yakaladım. Bu yapıya bazı oyunculardan daha hızlı adapte oldum çünkü daha önceden bildiğim bildiğim bir sistem...
FUTBOLUN TADINI ÇIKARIYORUZ
Herkes görebiliyor bu yeni yapının bana ne kadar katkısı olduğunu. Keyif alıyorum, arkadaşlarım da keyif alıyor. Takım halinde keyif alarak yolumuza devam ediyoruz. Kendimizi her gün daha da geliştiriyoruz. Goller atıyoruz, pozisyon vermiyoruz ve bunu yaparken futbolun tadını çıkarıyoruz."
BİZİM TARAFTARDAN KORKUYORLAR
Yeni yıldan beklentilerimiz belli; ligi şampiyon tamamlamak" diyen Hollandalı forvet, taraftarlara da ayrı bir parantez açtı: "18 aydır buradayım ve bu süreçte şunu gördüm. Dolu statta büyük avantaj elde ediyoruz. Rakip oyuncular onların önünde bacaklarının ağırlaştığını söylüyorlar. Taraftarımızla birlikte çalışalım, mücadele edip rakipleri korkutalım."
TUR İÇİN AVANTAJLIYIZ
Persie, Avrupa Ligi'ndeki kurayı da değerlendirdi: "Birkaç yıl önce Krasnodar'ı Feyenoord'la oynarken izledim. Feyenoord çok zor bir karşılaşma yaşadı ve maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. O dönemden beri kendilerini geliştirmişlerdir ama tur açısından çok büyük bir şansımız olduğuna inanıyorum. Bu anlamda kuraya çok pozitif bakıyorum."
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A POZİSYON BİLE VERMEDİK
Özellikle savunma açısından çok sağlam bir görüntü sergilediklerini belirten Persie, "Galatasaray, Beşiktaş, Manchester United maçlarında rakiplere hiç pozisyon vermedik. Harika bir takım zaten bu şekilde oluşur. Sağlam duruş öncelikle savunmadan başlar" ifadesini kullandı
DAHA HIZLI ADAPTE OLDUM
33 yaşındaki forvet, kendisindeki gelişimi de şu sözlerle ifade etti: "Farklı bir yapı oluşturuldu. Bu da benim alışık olduğum bir yapı. Hocamızın geldiği günden bu yana çok iyi bir dönem yakaladım. Bu yapıya bazı oyunculardan daha hızlı adapte oldum çünkü daha önceden bildiğim bildiğim bir sistem...
FUTBOLUN TADINI ÇIKARIYORUZ
Herkes görebiliyor bu yeni yapının bana ne kadar katkısı olduğunu. Keyif alıyorum, arkadaşlarım da keyif alıyor. Takım halinde keyif alarak yolumuza devam ediyoruz. Kendimizi her gün daha da geliştiriyoruz. Goller atıyoruz, pozisyon vermiyoruz ve bunu yaparken futbolun tadını çıkarıyoruz."
BİZİM TARAFTARDAN KORKUYORLAR
Yeni yıldan beklentilerimiz belli; ligi şampiyon tamamlamak" diyen Hollandalı forvet, taraftarlara da ayrı bir parantez açtı: "18 aydır buradayım ve bu süreçte şunu gördüm. Dolu statta büyük avantaj elde ediyoruz. Rakip oyuncular onların önünde bacaklarının ağırlaştığını söylüyorlar. Taraftarımızla birlikte çalışalım, mücadele edip rakipleri korkutalım."
TUR İÇİN AVANTAJLIYIZ
Persie, Avrupa Ligi'ndeki kurayı da değerlendirdi: "Birkaç yıl önce Krasnodar'ı Feyenoord'la oynarken izledim. Feyenoord çok zor bir karşılaşma yaşadı ve maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. O dönemden beri kendilerini geliştirmişlerdir ama tur açısından çok büyük bir şansımız olduğuna inanıyorum. Bu anlamda kuraya çok pozitif bakıyorum."
GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ'A POZİSYON BİLE VERMEDİK
Özellikle savunma açısından çok sağlam bir görüntü sergilediklerini belirten Persie, "Galatasaray, Beşiktaş, Manchester United maçlarında rakiplere hiç pozisyon vermedik. Harika bir takım zaten bu şekilde oluşur. Sağlam duruş öncelikle savunmadan başlar" ifadesini kullandı
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:01
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
''Advocaat bizi takım yaptı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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