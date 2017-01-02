''2 hafta müjde bekledim''
“Tüm taraflar transferim için müzakerede bulundu. İki hafta süren görüşmeler sonunda kulüpler anlaştı. Hayatımın fırsatıydı ve kimse önümü kesmek istemedi. Bu transfer Ukrayna futbolu için de şans”
Fenerbahçe'nin sürpriz transferi Oleksandr Karavayev, transferini ülkesinde Matchday'a değerlendirdi. Karavayev, "Zorya için oynuyorsun fakat bonservisin Shakhtar'taydı. Müzakereler zor oldu mu?" sorusuna, "Tabii ki... Bu sorunu çözmek için tüm taraflar birbirleriyle görüşmek zorundaydı. Benim adıma işlerin çoğunu menajerim yönlendirdi. Ben deZorya Luhansk ve Shakhtar Donetsk liderleriyle görüştüm. Sonuç olarak teklifin gelmesinden ancak iki hafta sonra kulüpler teklifi kabul etti" cevabını verdi. 24 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe'ye transfer sürecini şöyle özetledi:
SÖZ VERMİŞLERDİ
"Zorya beni başlangıçta takımda tutmaya çalıştı. 'Kal' dediler ancak Fenerbahçe benim için büyük bir adımdı ve bunu onlar da biliyordu. Kabul etmek zorunda kaldılar. Ayrıca, teknik direktörümüzü Vernidub, Avrupa Ligi maçlarımız başlamadan önce bize, bu karşılaşmaların kendimizi ispatlama ve diğer kulüplerin ilgisini çekme şansı olduğunu anlatmıştı. Biri bize teklifte bulunursa, önümüzü kesmeme sözü vermişti. Zorya yönetimine durumumu anladığı için çok teşekkür ederim.
Shakhtar'ın ise hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin koşullarını kabul ettiğinden emin değilim. Ancak bildiğim kadarıyla onlar da gitmeme hazırdı. Çünkü kulüp başkanı Rinat Akhmetov, F.Bahçe ile görüşmelerde bulunuyordu. Herkes, kendisini kanıtlamaya çalışan bir oyuncunun Türkiye'nin liderlerinden biri olan bu takıma gitmesinin Ukrayna futbolu için iyi bir şans olduğunu biliyordu."
95 KARŞILAŞMADA 19 GOL-16 ASİST
Her iki ayağını da kullanabilen, gerçek mevkii sağ açık olan ancak sağ bek ve sol açıkta da görev yapabilen Karavayev, 4 kez Ukrayna Milli Takımı formasını giydi. Sevastopol'da 66 maçta 9 gol-8 asistlik bir performans tutturan genç oyuncu, Zorya'da ise 60'ı lig olmak üzere toplam 95 maçta 19 gol- 16 asistle (bu sezon 17 lig maçında 6 gol-2 asist) oynadı.
LENS VE ŞENER'E ALTERNATİF
Fenerbahçe, Karavayev'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak. Zaten direktör Dick Advocaat da Ukraynalı oyuncuyu birinci tercih olarak düşünmüyor. Hollandalı hoca, maliyeti çok düşük olan Karavayev'i Lens'e ve sağ bek Şener'e alternatif olsun diye transfer ettirdi. Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Aşık, yönetimin bir kanat oyuncusu daha aradığını bildirdi.
'PARAYI DÜŞÜNMEDİM'
F.Bahçe'den teklif gelince düşünmeden kabul ettiğini söyleyen Karavayev, "Para belirleyici olmadı. Önemli olan üst düzey bir takım olan ve zengin bir tarihi bulunan F.Bahçe'de oynamaktı. Bu fırsat beni kariyerimde ileri bir adıma taşıyacak" dedi. F.Bahçe ve Zorya'nın transferini resmen açıkladığı 1.73 boyundaki oyuncu, imzaların bu hafta içinde atılacağını kaydetti.
MİRCEA LUCESCU: İYİ YERLERE GELECEK
Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Lucescu, Sevastapol'da kiralık forma giydiği dönemde Oleksandr Karavayev için, "Hem seri, hem de iki ayağını kullanabiliyor. Tabi eksikleri var. Oyun zekasını biraz daha geliştirmeli. Pozisyon alma özelliğini de tabi. Ancak yerlere gelecek ve milli takımda da oynayacak" demişti.
YURİ VERNİDUB İLE KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ
Kontratağa dayalı sisteme uygun çok yönlü bir futbolcu olan Karavayev, 2 sezon kiralık formasını giydiği Sevastopol'da daha çok sağ bek olarak görev yaptı. Her iki ayağını da ustalıkla kullanan Ukraynalı forvet oyuncusu, Zorya'da teknik direktör Yuri Vernidub ile üstüne koydu. Saha görüşünü, doğru zamanda pas verme becerisini ve ortalarını geliştirdi
ZORYA GİDİŞİNE DİRENEMEDİ ÇÜNKÜ KARAR HAKKI YOKTU
Zorya, kiralık sözleşmesi sürmesine rağmen Karavayev'in gidişine engel olamadı. Bunun nedeni Shakhtar Donetsk'le yaptığı anlaşma. Zorya'nın kadrosunda Karavayev ile birlikte Shakhtar'dan kiraladığı 6 oyuncu var ve bunların hiçbirine kiralama bedeli ödemedi. Bu oyunculara teklif geldiğinde söz hakkı Shakhtar'a geçiyor. Karavayev'in, Shakhtar'da bir dönem Beşiktaş'ta kiralık oynayan Dentinho'yu kesme umudu olmadığı için Zorya'ya kiralandığı öğrenildi.
NE, FENERBAHÇE'YE Mİ GİTTİ DEDİNİZ SİZ BANA!
Karavayev'in F.Bahçe'ye transferine Ukrayna'dan ilginç tepkiler geldi. Ukrayna U21 Milli Takımı'nın eski hocası Sergei Kovalets, F.Bahçe'ye mi gitti? Türkiye'den? Bu haber doğru mu?" yorumunu yaptı. Karavayev'i Shakhtar'ın altyapısından çıkaran Sergei Popov ise, "Bir çocuk, yeni yıl hediyesi olarak daha güzel ne hediye alabilir ki" ifadelerini kullandı.
6 AYDA BONUSLARLA 500 BİN EURO ALACAK
Shakhtar'ın, Zorya'ya bedelsiz kiraladığı Karavayev için Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar 200 bin euro kiralama bedeli alacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Zorya'dan sezonun ilk yarısında 80 bin euro alan ve satın alma opsiyonu bulunmayan 24 yaşındaki oyuncuya 6 aylığına bonuslarla 500 bin euro ödeyeceği belirtiliyor.
SÖZ VERMİŞLERDİ
"Zorya beni başlangıçta takımda tutmaya çalıştı. 'Kal' dediler ancak Fenerbahçe benim için büyük bir adımdı ve bunu onlar da biliyordu. Kabul etmek zorunda kaldılar. Ayrıca, teknik direktörümüzü Vernidub, Avrupa Ligi maçlarımız başlamadan önce bize, bu karşılaşmaların kendimizi ispatlama ve diğer kulüplerin ilgisini çekme şansı olduğunu anlatmıştı. Biri bize teklifte bulunursa, önümüzü kesmeme sözü vermişti. Zorya yönetimine durumumu anladığı için çok teşekkür ederim.
Shakhtar'ın ise hızlı bir şekilde Fenerbahçe'nin koşullarını kabul ettiğinden emin değilim. Ancak bildiğim kadarıyla onlar da gitmeme hazırdı. Çünkü kulüp başkanı Rinat Akhmetov, F.Bahçe ile görüşmelerde bulunuyordu. Herkes, kendisini kanıtlamaya çalışan bir oyuncunun Türkiye'nin liderlerinden biri olan bu takıma gitmesinin Ukrayna futbolu için iyi bir şans olduğunu biliyordu."
95 KARŞILAŞMADA 19 GOL-16 ASİST
Her iki ayağını da kullanabilen, gerçek mevkii sağ açık olan ancak sağ bek ve sol açıkta da görev yapabilen Karavayev, 4 kez Ukrayna Milli Takımı formasını giydi. Sevastopol'da 66 maçta 9 gol-8 asistlik bir performans tutturan genç oyuncu, Zorya'da ise 60'ı lig olmak üzere toplam 95 maçta 19 gol- 16 asistle (bu sezon 17 lig maçında 6 gol-2 asist) oynadı.
LENS VE ŞENER'E ALTERNATİF
Fenerbahçe, Karavayev'i UEFA Avrupa Ligi'nde oynatamayacak. Zaten direktör Dick Advocaat da Ukraynalı oyuncuyu birinci tercih olarak düşünmüyor. Hollandalı hoca, maliyeti çok düşük olan Karavayev'i Lens'e ve sağ bek Şener'e alternatif olsun diye transfer ettirdi. Fenerbahçe eski yöneticisi Murat Aşık, yönetimin bir kanat oyuncusu daha aradığını bildirdi.
'PARAYI DÜŞÜNMEDİM'
F.Bahçe'den teklif gelince düşünmeden kabul ettiğini söyleyen Karavayev, "Para belirleyici olmadı. Önemli olan üst düzey bir takım olan ve zengin bir tarihi bulunan F.Bahçe'de oynamaktı. Bu fırsat beni kariyerimde ileri bir adıma taşıyacak" dedi. F.Bahçe ve Zorya'nın transferini resmen açıkladığı 1.73 boyundaki oyuncu, imzaların bu hafta içinde atılacağını kaydetti.
MİRCEA LUCESCU: İYİ YERLERE GELECEK
Shakhtar Donetsk'in eski teknik direktörü Lucescu, Sevastapol'da kiralık forma giydiği dönemde Oleksandr Karavayev için, "Hem seri, hem de iki ayağını kullanabiliyor. Tabi eksikleri var. Oyun zekasını biraz daha geliştirmeli. Pozisyon alma özelliğini de tabi. Ancak yerlere gelecek ve milli takımda da oynayacak" demişti.
YURİ VERNİDUB İLE KENDİNİ ÇOK GELİŞTİRDİ
Kontratağa dayalı sisteme uygun çok yönlü bir futbolcu olan Karavayev, 2 sezon kiralık formasını giydiği Sevastopol'da daha çok sağ bek olarak görev yaptı. Her iki ayağını da ustalıkla kullanan Ukraynalı forvet oyuncusu, Zorya'da teknik direktör Yuri Vernidub ile üstüne koydu. Saha görüşünü, doğru zamanda pas verme becerisini ve ortalarını geliştirdi
ZORYA GİDİŞİNE DİRENEMEDİ ÇÜNKÜ KARAR HAKKI YOKTU
Zorya, kiralık sözleşmesi sürmesine rağmen Karavayev'in gidişine engel olamadı. Bunun nedeni Shakhtar Donetsk'le yaptığı anlaşma. Zorya'nın kadrosunda Karavayev ile birlikte Shakhtar'dan kiraladığı 6 oyuncu var ve bunların hiçbirine kiralama bedeli ödemedi. Bu oyunculara teklif geldiğinde söz hakkı Shakhtar'a geçiyor. Karavayev'in, Shakhtar'da bir dönem Beşiktaş'ta kiralık oynayan Dentinho'yu kesme umudu olmadığı için Zorya'ya kiralandığı öğrenildi.
NE, FENERBAHÇE'YE Mİ GİTTİ DEDİNİZ SİZ BANA!
Karavayev'in F.Bahçe'ye transferine Ukrayna'dan ilginç tepkiler geldi. Ukrayna U21 Milli Takımı'nın eski hocası Sergei Kovalets, F.Bahçe'ye mi gitti? Türkiye'den? Bu haber doğru mu?" yorumunu yaptı. Karavayev'i Shakhtar'ın altyapısından çıkaran Sergei Popov ise, "Bir çocuk, yeni yıl hediyesi olarak daha güzel ne hediye alabilir ki" ifadelerini kullandı.
6 AYDA BONUSLARLA 500 BİN EURO ALACAK
Shakhtar'ın, Zorya'ya bedelsiz kiraladığı Karavayev için Fenerbahçe'den sezon sonuna kadar 200 bin euro kiralama bedeli alacağı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerin, Zorya'dan sezonun ilk yarısında 80 bin euro alan ve satın alma opsiyonu bulunmayan 24 yaşındaki oyuncuya 6 aylığına bonuslarla 500 bin euro ödeyeceği belirtiliyor.
- 02 Ocak 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:22
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''TFF'nin hukuk kurulları Beşiktaşlı''
Toplam 31
Yorum
Sürahi Pardon hangi başarısızlıktan bahsediyoruz ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Gerçek budur Zico , Ersun Yanal , Aykut Kocaman, bunlar hepsi de başarılı ve devam etselerdi daha da başarılı olacak hocalardı.Neden gönderildiler ?
- Advocaat paniği
Toplam 11
Yorum
Avrupa Avrupa liginde kaç maç yaptı kaç puan topladıı ve kimleri yendi Abdullah avcı , onu da bi söyle de daha başarılı mı bakalım ?
''2 hafta müjde bekledim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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