Rakamlar seni söyler
Son 13 haftada 30 puan toplayıp bu zaman diliminin lideri olan F.Bahçe; savunması, atakları ve şutları gole çevirme oranı ile ikinci yarının en iddialı takımı durumunda.
EN KÖTÜSÜ TRA BZONSPOR
Peki Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şey ne? Cevap: Ataklardan verim almak... 179 şut ile ligin en çok şut çeken 13. takımı olan Fenerbahçe, aza ama öz atak yapıyor. Yani Kanarya istatistiklere göre bir golü ortalama 5.26 şutta bir atıyor. Bu gol yapma oranı Galatasaray'da 8.17, Beşiktaş'ta 8.18 olarak gerçekleşti. Dört büyükler arasında en kötü istatistik ise Trabzonspor'un oldu: 19.17.
GERİDEN GELEMİYOR
Şut sayısı azalan Fenerbahçe'de pas yapma oranı da önceki senelere göre oldukça düştü. Daha az pasla rakip kalelere gitmeye çalışan Advocaat'ın öğrencileri, geriye düştüğü maçlarda ise oldukça başarısız. Fenerbahçe, bu sezon ilk golü yediği 9 karşılaşmanın sadece 1 tanesini geri çevirebildi.
PENALTI VE ALTIPAS
Fenerbahçe'nin yüksek gol yapma yüzdesinin en büyük nedeni ise çekilen şutların yeri. Sarı-lacivertli takım, şutlarını genellikle penaltı noktası ya da altı pas civarından çekiyor. Bu durum da çekilen şutların oranını yükseltiyor. F.Bahçe ligde sadece Bursa ve Beşiktaş maçlarında gol bulamadı.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 17:53
- ''Riekerink’i içeri sokmam''
Toplam 4
Yorum
alper sayın Ahmet Özdoğan' a sormak isterim futbolcularımdan utanıyorum diyen riekerink'i içeri sokmam diyorsunuz peki söylermisiniz siz tuzlaya yenilen vede lig te çoğu maçta ruhsuz büyük GALATASARAY' a yakışır bir futbol oynamayan bu takımdan memnunmusunuz siz utanmıyor gurur mu duyuyorsunuz lütfen türübine oynamayın.
- Advocaat paniği
Toplam 3
Yorum
POYRAZ DELİPOYRAZOĞLU Sneijder_w ne kadar boş yorum yapıyorsun sendeki beyni kuşa taksan herhalde ters uçar ne kadar anlayışsızsın kendi sayfanda yorumun yok gelip bizim sayfada miyavlıyorsun
- "Kimse çok büyük beklenti içinde olmasın"
Toplam 3
Yorum
Köyiçii TORUNOGULLARINI GÖREVE GERI GETIR BASKAN, bunlar beceremiyor.
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