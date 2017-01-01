 Rakamlar seni söyler – Fotomaç – 01 Ocak 2017
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    01 Ocak 2017, Pazar
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    Rakamlar seni söyler

    Rakamlar seni söyler

    Son 13 haftada 30 puan toplayıp bu zaman diliminin lideri olan F.Bahçe; savunması, atakları ve şutları gole çevirme oranı ile ikinci yarının en iddialı takımı durumunda.

    , 'in ilk yarısını liderin 5 puan gerisinde 4. sırada bitirse de ikinci devre için en fazla umut veren takım durumunda. Bu iddiayı ortaya çıkaran şey ise rakamların ta kendisi... Ligin en çok gol atan (34), en az gol yiyen ikinci (12) takımı olan sarı-lacivertliler, aynı zamanda en az gol pozisyonu veren ekip. Ve gol averajında da zirvede (+22). İlk 3 hafta sonunda 1 puanı olan Fenerbahçe, son 13 haftada ise 30 puan toplayarak bu zaman diliminin de lideri oldu. İlk yarı sonuçlarına göre de zirvede yer alan Kanarya, ayrıca ilk golü atıp öne geçtiği 9 karşılaşmanın 8'ini kazanmaya başardı.

    EN KÖTÜSÜ TRA BZONSPOR
    Peki Advocaat yönetimindeki Fenerbahçe'nin en iyi yaptığı şey ne? Cevap: Ataklardan verim almak... 179 şut ile ligin en çok şut çeken 13. takımı olan Fenerbahçe, aza ama öz atak yapıyor. Yani Kanarya istatistiklere göre bir golü ortalama 5.26 şutta bir atıyor. Bu gol yapma oranı 'da 8.17, 'ta 8.18 olarak gerçekleşti. Dört büyükler arasında en kötü istatistik ise 'un oldu: 19.17.

    GERİDEN GELEMİYOR
    Şut sayısı azalan Fenerbahçe'de pas yapma oranı da önceki senelere göre oldukça düştü. Daha az pasla rakip kalelere gitmeye çalışan Advocaat'ın öğrencileri, geriye düştüğü maçlarda ise oldukça başarısız. Fenerbahçe, bu sezon ilk golü yediği 9 karşılaşmanın sadece 1 tanesini geri çevirebildi.

    PENALTI VE ALTIPAS
    Fenerbahçe'nin yüksek gol yapma yüzdesinin en büyük nedeni ise çekilen şutların yeri. Sarı-lacivertli takım, şutlarını genellikle penaltı noktası ya da altı pas civarından çekiyor. Bu durum da çekilen şutların oranını yükseltiyor. F.Bahçe ligde sadece Bursa ve Beşiktaş maçlarında gol bulamadı.
    1. 01 Ocak 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 17:53
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