''Neden olmasın''
Lokomotiv Moskova Başkanı İlya Gerkus, Emenike ile ilgilendikleri yönündeki haberlere açıklık getirdi.
Gerkus, "Şu anda transferlerle ilgili konuşmam doğru olmaz. Ama Emenike'yi Spartak Moskova'dan tanıyoruz. Rusya futboluna damga vuran bir performans sergilemişti. Neden olmasın..." şeklindeki sözleriyle dedikoduların boş olmadığını gösterdi.
SESSİZ KALIYOR
Emenike, transferi hakkında sır vermemeyi tercih ediyor. Bu konudaki sessizliğini koruyan 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldım ve şu anda benim için tek gerçek bu. İleride neler olacağını hep birlikte göreceğiz" demekle yetindi.
SESSİZ KALIYOR
Emenike, transferi hakkında sır vermemeyi tercih ediyor. Bu konudaki sessizliğini koruyan 29 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe'de kadro dışı bırakıldım ve şu anda benim için tek gerçek bu. İleride neler olacağını hep birlikte göreceğiz" demekle yetindi.
- 01 Ocak 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Mas ve Serdar da geliyor
Toplam 4
Yorum
fırtına son 5 sene aynı terane defans al forvet yok.
- Cavanda 2 ay yok
Toplam 5
Yorum
6s Yat aslanım yat kaplanım sende yat sigdursunda yatsın :D parası bol bu avellerin :D sucuk ekmek yesin bunlar hala :D bana para verğğğ :D
- Cimbom'da hedef Nuri
Toplam 8
Yorum
6s Sucuk ekmeğe talipsen senide beklerler bunlar :D açlar sizi köfteler ..ahaha
''Neden olmasın'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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