"Krasnodar'ı eleyeceğiz"

Fenerbahçe'ni Hollandalı yıldızı Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacakları Krasnodar karşısında şanslarının yüksek olduğunu ve tur atlayanın kendileri olacağını vurguladı.

Hollandalı yıldız oyuncu Robin van Persie, Fenerbahçe Televizyonu'na özel açıklamalarda bulundu. Golcü oyuncunun yaptığı açıklamalar şöyle:



"Sezona istediğimiz gibi başlayamadık"

"Son derece ilginç bir ilk yarı oldu. Sezona istediğimiz gibi başlayamadık. Yeni hocamızın gelmesiyle de yolumuza Dirk Advocaat, Cornelis Geert Aaldrik Pot ve Marinus Antonius Been ile devam ettik. İyi bir sezon öncesi dönemi olmadı. İlk 3 maçta sadece 1 puan alabildik ve aslında hala o 1 puanın acısını çekiyoruz. Ondan sonra çok iyi bir dönem yakaladık. Kendimizi çok geliştirdik, çok daha iyi bir oyun oynamaya başladık. Antrenmanlarda da bunu herkes görebiliyor. Kulübün içerisindeki herkes de bunun farkındadır. Bizim için işler iyi gitti."



"Yeni yapının bana verdiği katkı ortada"

"Özellikle bu dönemde kişisel anlamda benim için de işler çok iyi gitti. Şu anda takım içerisinde disiplin yüksek. İdmanlarda bu görülebiliyor ve farklı bir yapı oluşturuldu. Aslında bu benim alışık olduğum bir yapı. Hollanda tarzı bir yapı olarak bunu değerlendiriyorum. Yeni hocamızın geldiği günden bu yana çok iyi bir dönem yakaladım. Belki bazı oyunculardan daha hızlı bu yapıya adapte oldum çünkü benim daha önceden bildiğim antrenman tarzı, bildiğim bir yapı oluşturuldu. Çok fazla sayıda Hollandalı hocayla çalıştım. Onlar nasıl çalışır, gayet iyi biliyorum. Herkesin de görebildiğini düşünüyorum bu yeni yapının bana ne kadar katkısı olduğunu. Keyif alıyorum, arkadaşlarım da keyif alıyor. Takım halinde keyif alarak yolumuza devam ediyoruz."



"Galatasaray'a, Beşiktaş'a ve Manchester United'a gol pozisyonu vermedik"

"Kendimizi her gün geliştirmeye devam ediyoruz. Buradaki bu yapı adım adım oturdu. Daha sonraki dönemde de istediğimiz skorları almaya başladık. Çok iyi bir seri yakaladık. Genel anlamda çok sağlam bir görüntü sergilediğimizi düşünüyorum. Özellikle savunma açısından çok sağlam görüntü sergileyen bir takım haline geldik. Galatasaray'la, Beşiktaş'la, Manchester United'la oynadığımız maçlara bakıyoruz, rakiplere hiç pozisyon vermemişiz. Özellikle kendi sahamızda gerçekten rakiplere hiç fırsat tanımıyoruz. Harika bir takım zaten bu şekilde oluşur. Sağlam duruş öncelikle savunmadan başlar. Birlikte savunma yapıyoruz, birlikte hücum ediyoruz. Bunu getiren en önemli nokta da disiplin."



"Keyifle çalışıyoruz"

"Taraftarlarımızın da desteğiyle bu işler oluyor. Onlar da harika bir takım, muhteşem bir takım nasıl olur bunu görebiliyorlardır. En büyük takımlarda mutlaka beraberlikler, mağlubiyetler alabilir. Bunlar futbolda olan şeyler. Biz şu anda ligimize baktığımızda çoğu takımdan daha güçlü olduğumuzu görebiliyoruz. Goller atıyoruz, rakiplere pozisyon vermiyoruz ve bunu yaparken de keyif alıyoruz, eğleniyoruz, tadını çıkarıyoruz. Bence en önemli nokta da bu. Günlük yaptığımız antrenmanlarda da gerçekten büyük keyif alarak çalışıyoruz ve maç kazandıkça daha da büyük keyif alıyoruz, daha da çok eğleniyoruz."



"Trabzonspor galibiyeti çok önemliydi"

"Trabzonspor galibiyeti bizim için çok önemliydi. Son derece kritik bir karşılaşmadan galibiyetle dönmeyi başardık. Ligin yukarısında kalabilmek için çok kritik bir maçtı. Şu an lig tablosuna baktığımızda 3-4-5 puan gibi farklarla rakiplerimizin gerisindeyiz. Bizim isteğimiz de yukarıda kalabilmekti çünkü gerçekten çok geriden geldik. Bu anlamda şu anda bulunduğumuz durumdan dolayı tüm çalışanları, teknik heyeti ve oyuncuları tebrik etmek gerekiyor. Aynı zamanda taraftarlarımızın hem iç sahada hem de dış sahada bize verdiği destek çok önemliydi. Onların da sayesinde bu noktadayız."



"Grubu lider bitirmek bizim için çok iyi oldu"

Avrupa Ligi'nde çok zorlu bir gruptan çıkmayı başardık. Bu gruptan çıkmak çok önemliydi ve güzeldi bizim için ama bir de bu grubu birinci bitirmek son derece özel bir durum oluşturdu. Bu anlamda bu işte emeği olan herkesi tebrik ediyorum. Harika bir performans göstererek bu gruptan ilk sırada çıkmayı başardık. Manchester United gibi, Feyenoord gibi takımların önünde bitirmek bizim için çok iyi oldu. Bunun mutluluğunu yaşayabiliriz.



"Turu geçme açısından avantajlıyız"

"UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki turdayız artık ve Krasnodar ile karşılaşacağız. Birkaç yıl önce Krasnodar'ı Feyenoord'la oynarken izledim. Feyenoord çok zor bir karşılaşma yaşadı ve maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. O dönemden beri kendilerini geliştirdiklerine inanıyorum. Üzerine mutlaka katmışlardır. Kendimizi geliştirmeliyiz, yaptığımız işi sürdürmeliyiz. Gerektiğinde bulduğumuz pozisyonları değerlendirip golleri atmalıyız. Tur açısından çok büyük bir şansımız olduğuna inanıyorum. İyi bir hedef var önümüzde ve bu dönem bizim açımızdan keyifli olacaktır. Bu anlamda kuraya çok pozitif bakıyorum."



"Hedefimiz ligi şampiyon tamamlamak"

"Yeni yıldan beklentilerimiz belli. Biz, her zaman en iyileri hedefleriz. Kişisel anlamda bu benim için böyle, kulübümde de bu durum aynı şekilde geçerli. Kariyerim boyunca hep aynı şekilde düşündüm. Ama en iyileri hedeflerken, en iyileri düşünürken gerçekçi de olmalıyız. Şu anda ligin tepesindeki grubun içerisindeyiz. Liderin 5 puan, ikincinin de 4 puan gerisindeyiz. Ve hedeflerimize çok yakın olduğumuzu düşünüyorum. Hedefimiz; bu ligi şampiyon tamamlamak. Buna ulaşmanın yolu da adım adım, maç maç ilerlemek. Bu konuya son derece pozitif bakıyorum. Önümüzde 3 takım var ve bu 3 takımla şampiyonluk mücadelesini sürdürüyoruz. Biz kendi maçlarımızı kazandığımız sürece her hafta, hemen hemen her hafta eminim ki rakiplerimizden biri puan kaybı yaşayacaktır. Son ana kadar bu yarışın içinde olmalıyız. Zaten şampiyonluklarda bu şekilde kazanılıyor. Şampiyon olmanın tek yolu bu. Antrenmanlarda da kendimizi geliştirmeyi sürdürmeliyiz."



"Dolu statta oynadığımızda, çok büyük avantaj elde ediyoruz"

"Taraftarlarımızın desteği bizim için çok büyük bir avantaj. Onlar bizim 12. adamımız. 18 aydır buradayım ve bu süreçte şunu gördüm. Dolu statta oynadığımızda, çok büyük bir avantaj elde ediyoruz. Ama şöyle bir durum da var; bir maç tıklım tıklım statta 50 bin kişinin önünde oynuyoruz, bir sonraki maç bakıyoruz ki stadımızda sadece 10 bin kişi var. Bunu biraz daha sabit bir hale getirmeliyiz. Bana göre dolu stat oranımızı arttırmalıyız. Birlikte bu işin üzerinde çalışmalıyız. Ama tabii ki bizim de futbolcular olarak taraftarlara istediklerini vermemiz gerekiyor. Tutkuyla oynamalı, tutkuyla mücadele etmeliyiz. Kaliteli bir oyun sergilemeliyiz ve onların istedikleri golleri atmalı, istedikleri galibiyetleri onlara vermeliyiz. Şampiyonluk mücadelesi içindeyiz ve bu şampiyonluk mücadelesi uzun bir yol gerektiriyor. Bu uzun yolda onların istedikleri de bu yarışın içinde her zaman olmamız. Her hafta bu yolu birlikte yürüyelim. Onlara çağrım budur. Çünkü onlar stadımızı doldurduğunda işler bizim için çok daha iyi bir hal alıyor. Onlar gerçekten bizim itici gücümüz. Aynı zamanda rakipleri de korkuttuklarına emin olsunlar. Bildiğim için söylüyorum, bana inansınlar. Çünkü rakip oyuncularla konuşuyorum. Bizim dolu stadımızda oynamış rakip oyuncuların görüşlerini onlara soruyorum. Gerçekten bizim stattan ve taraftarların desteğinden çok etkilendiklerini söylüyorlar. Rakiplerden yakın dönemde konuştuğum bazı oyuncular var; dolu statta bize karşı oynadıklarında bacaklarının ağırlaştığını hissettiklerini, istedikleri koşuları zor yaptıklarını ve istedikleri hıza ulaşmakta zorlandıklarını söylediler. Gerçekten onlar fark oluşturuyor. Gelsinler bizi desteklesinler. Aynı şekilde onların desteğiyle, o verdikleri itici güçle bizim bacaklarımız tam tersine daha hafifliyor ve istediklerimizi daha kolay yapıyoruz. Dediğim gibi bunu istikrarlı ve sabit bir hale getirmeliyiz. Lütfen gelin. Sizin desteğinize ve yardımınıza ihtiyacımız var. Birlikte çalışalım bu yolda, birlikte mücadele edelim ve rakipleri korkutalım."